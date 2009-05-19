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Ekonomi

İstihdamın artırılmasına yönelik önlemler

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, istihdamın artırılmasına yönelik önlemler ve yeni yatırım teşvik sistemini ele aldı.

19 Mayıs 2009 03:00

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, istihdamın artırılmasına yönelik önlemler ile hazırlıkları önemli ölçüde tamamlanan yeni yatırım teşvik sistemini ele aldı.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın makamından, dün gerçekleştirilen EKK toplantısının içeriğine ilişkin yazılı açıklama bugün yapıldı.

Açıklamaya göre toplantıda, öncelikle işsizlikle mücadele ve istihdamın artırılmasına yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan önlemler değerlendirildi.

Hazırlıkları önemli ölçüde tamamlanan yeni Yatırım Teşvik Sisteminin de toplantıda ele alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni yatırım teşvik sistemi, yatırım teşviklerinin belirlenmesinde, bölgesel ve sektörel unsurları bütünleştirmekte ve ülkemizin rekabet gücünü artıran alanlardaki büyük projelere yönelik destekleri içermektedir. Toplantıda bölgeler ve sektörlerin tespiti ile yardım yoğunlukları üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuştur."

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında yapılan toplantıya, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ile Devlet bakanları Zafer Çağlayan ve Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in katılmıştı.

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