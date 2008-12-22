‘İstihdamı koruyan ve artırana teşvik getirilsin’

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Canip Karakuş, "2009 yılında işçi çıkarmayan ya da artıran işletmeler için vergi teşviki getirilsin" dedi.



Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Canip Karakuş, krizin en ağır sonuçlarına, çalışanların katlanmak zorunda kaldığına işaret ederek, "2009 yılında işçi çıkarmayan ya da artıran işletmeler için vergi teşviki getirilsin" dedi.



Karakuş yaptığı yazılı açıklamada, işçi çıkartmayan şirketlerden 2009 yılında SSK işveren payı alınmamasını, alınmışsa iade edilmesini öngören bir istihdam ödüllendirme sistemi önerdi.



Krize karşı alınması gereken önlemlerin başında "istihdamı koruma kalkanı" başlığı altında bir dizi önlemin gelmesi gerektiğini ifade eden Karakuş, küçülme eğilimine giren işletmelerin işe, işçi çıkarmakla başlamamaları için devletin istihdamı teşvik etmesi gerektiğini kaydetti.



‘Yerel seçim, reel seçim’



Yaklaşan yerel seçimin Türkiye'nin gerçek gündemini karartmaması gerektiğini de belirten Karakuş, şöyle dedi:



"Gündemimiz ekonomik kriz olmalıdır. Yerel seçim var diye 3 ay tatile çıkmak gibi bir lüksümüz olamaz.2007 yılını seçimle, 2008 yılını krizin öncü depremleriyle geçirdik. Öyle anlaşılıyor ki 2009 yılında da artçı depremler olarak. Bu sarsıntıları beşik sanıp uykuya dalarsak hepimizi enkazdan çıkarırlar. İşi gücü yerel seçimlere ayırıp Türkiye'nin gerçek gündemi olan reel geçimi bir tarafa bırakamayız. İnsanımızı bu zor günlerde yalnız bırakmamamız lazım. İstihdam azaltmak hiçbir zaman ilk önlem olmamalı. Buna devlet de ödül sistemiyle destekte bulunmalı."

