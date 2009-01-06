İstihdamı koruyacak düzenleme geliyor

Hükümet mevcut istihdamı korumaya yönelik yeni bir düzenleme hazırlıyor. Tam zamanlı çalışamayan işletmelerin kalan süredeki işçilik giderlerini devlet karşılayacak.



Hükümet, kriz döneminde artan işsizliği önlemek için yeni bir düzenleme yapıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, istihdamı korumaya yönelik bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirtti.



Çelik şunları söyledi: “İşçinin işini kaybetmemesiyle ilgili gerekli desteği sağlayacak düzenlemeleri çok kısa süre içinde gerçekleştireceğiz. Aslolan çalışanın iş akdinin feshedilmemesi. Bunu sağlamak için bazı düzenlemeleri Bakanlar Kurulu’na getirdik. Yarın (bugün) Nihai olarak yapacağımız toplantıda, bu konuda net bir şeyler ifade etme imkânı bulmuş olacağım.



İşçilik gideri karşılanacak



İşletmelerin kriz döneminden dolayı, kredi teminindeki güçlüklerden dolayı yaşadığı sıkıntılar var. Tam zamanlı çalışamayan işletmelerin kalan süredeki işçilik giderlerini karşılamaya yönelik bir çalışma yapacağız. İşçi bir gün dahi çalışsa 29 günlük işçilik giderini doldurmaya yönelik bir çalışma olacak.



Bu, çalışan işçinin işverene yükünü hafifletmeye yönelik bir çabadır. Kriz döneminde istihdamı korumaya yönelik bir düzenlemeyi düşünüyoruz.”



Bindiğiniz dalı kesmeyin



İşverenlere de çağrıda bulunan Çelik şöyle konuştu: “Kriz ortamını artık herkes kabul ediyor. Talep daralması sonucu üretimde düşme ve bunun sonucunda işçiyi işten çıkarma tabloları yaşanıyor. Ciddi sayıda işçi işten çıkarıldı. Küresel kriz bizi de etkiliyor. Bakanlık olarak, özel sektör olarak, reel sektör, finans sektörü ve sendikalar olarak dayanışma içinde 2009 yılının ilk 6 ayını birlikte geçirmemiz gerekiyor. Yılın ikinci yarısında ekonomik seyrin daha pozitif olacağı yönünde bir kanaat var. Kesinlikle hiçbir işveren öncelikle işçiyi çıkarmayı düşünmesin, bu bindiğimiz dalı kesme anlamına gelir. Hukuki bazı haklar kullanılmadan işçinin işine son verilmesini doğru bulmuyoruz.”



Bakan Çelik, işsizlik ödeneği olarak asgari 265, azami 533 lira ödeme yapıldığını hatırlattı.

