İstihdamdaki gerileme ekonomik durgunluğun göstergesi

Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ve Mehmet Alper Dinçer tarafından hazırlanan rapora göre mevsimsel düzeltilmiş veriler, tarım dışı istihdam artışının üçüncü çeyrekte yerini gerilemeye bıraktığını ortaya koyuyor. Gayri safi yurtiçi hasıla ile daha yakından ilişkili olduğunu düşünülen ücretlilerde ise artış temposu durma noktasına geldi. Bu gelişmeler tarım dışı büyümede önemli ölçüde yavaşlamaya işaret ediyor. 2008'in ikinci çeyreğindeki şiddetle yavaşlayan ve yüzde 2,3'e düşen tarım dışı büyümenin gerileme trendine devam edeceği ve ekonominin dördüncü çeyrekten itibaren küçülmeye başlayarak durgunluğa girmesi bekleniyor.Mevsimsel düzeltilmiş tarım dışı istihdam 2008 'in üçüncü çeyreğinde 40 bin kişi, oransal olarak da yüzde 0,3 gerilemiş bulunuyor. Tarım dışı işsiz sayısı son bir yılda 210 bin kişi arttı. Araştırmacılar mevsimsel düzeltilmiş tarım dışı işsizliği ise yüzde 13,4 olarak tahmin ediyor. Buna göre mevsimsel düzeltilmiş tarım dışı işsizlik oranı bir çeyrekte yüzde 12,6 'dan yüzde 13,4'e zıplayarak 0.8 puan yükseldi.Ücretlilerin yıllık bazda 476 bin kişi yükseldiği gözlemleniyor. Mevsimsel düzeltilmiş seri, ücretli çalışanların 2008 'in ilk çeyreğinde yüzde 1,8, ikinci çeyreğinde yüzde 1,2, üçüncü çeyreğinde ise ancak yüzde 0,6 arttığını ortaya koyuyor. Ücretli çalışanlarda istihdam artışı durma noktasına gelmiş görünüyor. Ücretli çalışanların işgücü piyasasındaki durumu ve tarım dışı GSYH arasındaki yakın ilişki büyüme için olumsuz bir görünüme işaret ediyor.

Ağustos ayı itibariyle

İşgücü durumu (Bin kişi) 2007 2008 Kurumsal olmayan

sivil nüfus

68.989

69.756 15 ve daha yukarı

yaştaki nüfus 49.317 50.087 İşgücü 24.292 24.948 İstihdam 22.060 22.509 İşsiz 2.232 2.439 İşgücüne katılma oranı (%) 49,3 49,8 İstihdam oranı (%) 44,7 44,9 İşsizlik oranı (%) 9,2 9,8 Tarım dışı

işsizlik oranı (%)

11,9

12,7 Genç nüfusta

işsizlik oranı(%)

19,2

19,1 Eksik istihdam oranı (%) 2,8 3,2 Genç nüfusta eksik

istihdam oranı (%)

2,9

3,7 İşgücüne dahil

olmayanlar

25.024

25.140