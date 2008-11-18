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Ekonomi

İstihdamdaki gerileme ekonomik durgunluğun göstergesi

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin araştırmasına göre ağustos döneminde istihdamda yaşanan gerileme ekonominin durgunluğa girdiğinin bir gö

18 Kasım 2008 02:00

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin araştırmasına göre ağustos döneminde istihdamda yaşanan gerileme ekonominin durgunluğa girdiğinin bir göstergesi.

Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ve Mehmet Alper Dinçer tarafından hazırlanan rapora göre mevsimsel düzeltilmiş veriler, tarım dışı istihdam artışının üçüncü çeyrekte yerini gerilemeye bıraktığını ortaya koyuyor. Gayri safi yurtiçi hasıla ile daha yakından ilişkili olduğunu düşünülen ücretlilerde ise artış temposu durma noktasına geldi. Bu gelişmeler tarım dışı büyümede önemli ölçüde yavaşlamaya işaret ediyor. 2008'in ikinci çeyreğindeki şiddetle yavaşlayan ve yüzde 2,3'e düşen tarım dışı büyümenin gerileme trendine devam edeceği ve ekonominin dördüncü çeyrekten itibaren küçülmeye başlayarak durgunluğa girmesi bekleniyor.

Mevsimsel düzeltilmiş tarım dışı istihdam 2008 'in üçüncü çeyreğinde 40 bin kişi, oransal olarak da yüzde 0,3 gerilemiş bulunuyor. Tarım dışı işsiz sayısı son bir yılda 210 bin kişi arttı. Araştırmacılar mevsimsel düzeltilmiş tarım dışı işsizliği ise yüzde 13,4 olarak tahmin ediyor. Buna göre mevsimsel düzeltilmiş tarım dışı işsizlik oranı bir çeyrekte yüzde 12,6 'dan yüzde 13,4'e zıplayarak 0.8 puan yükseldi.

Ücretlilerin yıllık bazda 476 bin kişi yükseldiği gözlemleniyor. Mevsimsel düzeltilmiş seri, ücretli çalışanların 2008 'in ilk çeyreğinde yüzde 1,8, ikinci çeyreğinde yüzde 1,2, üçüncü çeyreğinde ise ancak yüzde 0,6 arttığını ortaya koyuyor. Ücretli çalışanlarda istihdam artışı durma noktasına gelmiş görünüyor. Ücretli çalışanların işgücü piyasasındaki durumu ve tarım dışı GSYH arasındaki yakın ilişki büyüme için olumsuz bir görünüme işaret ediyor.

Ağustos ayı itibariyle
İşgücü durumu (Bin kişi)

 

2007

2008

Kurumsal olmayan
sivil nüfus


68.989


69.756

15 ve daha yukarı
yaştaki nüfus

 

49.317

 

50.087

İşgücü

24.292

24.948

İstihdam

22.060

22.509

İşsiz

2.232

2.439

İşgücüne katılma oranı (%)

49,3

49,8

İstihdam oranı (%)

44,7

44,9

İşsizlik oranı (%)

9,2

9,8

Tarım dışı
işsizlik oranı (%)


11,9


12,7

Genç nüfusta
işsizlik oranı(%)


19,2


19,1

Eksik istihdam oranı (%)

2,8

3,2

Genç nüfusta eksik
istihdam oranı (%)


2,9


3,7

İşgücüne dahil
olmayanlar


25.024


25.140


İŞSİZLERİN
YAPISI (%)

Hizmetler

49,6

Sanayi

22,8

İnyaat

19,3

Tarım

8,3



İSTİHDAMIN
YAPISI (%)

Tarım

28,1

Sanayi

19,5

İnşaat

5,9

Hizmetler

46,5



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