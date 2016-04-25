İstihdamda mülteci bereketi

Almanya yönündeki mülteci akını istihdam piyasasına bereket getirdi. Dil öğretmenliği,

koruma ve sosyal asistanlık gibi dallarda on binlerce yeni çalışma imkanı yaratıldı.

Federal İş Kurumu Araştırma Merkezi, İş Piyasası

ve Meslek Araştırmaları

Enstitüsü'nün araştırma sonuçlarına dayanarak yaptığı açıklamada işgücü açığını

kapatmak için daha fazla elemana ihtiyaç olduğunu duyurdu. Mülteci sayısındaki artış

inşaatçılıkta ve idari görevlerde de istihdam artışı yarattı. Dil eğitmenlerinin sayısı bir

yıl öncesine göre yüzde 27 oranında arttı. Koruma ve bekçilikte yüzde 10'luk,

bakıcılıkta ise yüzde 17'lik artış kaydedildi.

Uzmanlar tarafından çalışanların sayısındaki artışın

mutlaka istihdam kapasitesinin

büyümesi anlamına gelmediğine ve işgücünün kısmen başka çalışma alanlarından artış

gösteren branşlara kaydırılmış olabileceğine dikkat çekiliyor.