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Ekonomi
Deutsche Welle

İstihdamda mülteci bereketi

Almanya'da artan mülteci sayısına paralel olarak ilgili meslek kollarındaki istihdamda da önemli artış kaydedildi.

25 Nisan 2016 16:24

Almanya yönündeki mülteci akını istihdam piyasasına bereket getirdi. Dil öğretmenliği,
koruma ve sosyal asistanlık gibi dallarda on binlerce yeni çalışma imkanı yaratıldı.

Federal İş Kurumu Araştırma Merkezi, İş Piyasası
ve Meslek Araştırmaları
Enstitüsü'nün araştırma sonuçlarına dayanarak yaptığı açıklamada işgücü açığını
kapatmak için daha fazla elemana ihtiyaç olduğunu duyurdu. Mülteci sayısındaki artış
inşaatçılıkta ve idari görevlerde de istihdam artışı yarattı. Dil eğitmenlerinin sayısı bir
yıl öncesine göre yüzde 27 oranında arttı. Koruma ve bekçilikte yüzde 10'luk,
bakıcılıkta ise yüzde 17'lik artış kaydedildi.

Uzmanlar tarafından çalışanların sayısındaki artışın
mutlaka istihdam kapasitesinin
büyümesi anlamına gelmediğine ve işgücünün kısmen başka çalışma alanlarından artış
gösteren branşlara kaydırılmış olabileceğine dikkat çekiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaKurumu Araştırma MerkeziPiyasasıMeslek Araştırmaları EnstitüsüDeutsche Welle Türkçe DW

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