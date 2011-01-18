-İSTİHDAMDA KADINLAR ÖNDE ANKARA (A.A) - 18.01.2011 - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) İşgücü Piyasası Bülteni'nde, son bir yılda işgücü içinde istihdam edilenlerin 953 bin kişi arttığı, işsiz sayısının ise 398 bin kişi düştüğü belirtildi. TİSK, Ocak ayı İşgücü Piyasası Bülteni'ni yayımladı. TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması 2010 Ekim ayı verilerinin değerlendirildiği bültene göre, kriz sürecinde hızla büyüyen işgücü artışı, bir yıl önceye göre yarı yarıya azaldı. Son bir yılda işgücü içinde istihdam edilenler 953 bin kişi artarken, işsiz sayısı 398 bin kişi düştü. İşgücüne katılma oranı erkeklerde düşüşe geçerken, kadınlarda yükselişini korudu. İşgücüne katılma oranı, kadın nüfusta 0,9 puan artarken; erkeklerde 0,4 puan, genç nüfusta ise 0,8 puan azaldı. İstihdam artışında kadınların öncü rolü kayboldu. Geçen yıl 10 ayda tarım ve ücretsiz aile işçisi istihdamı ön plana çıktı. Tarım sektöründe gelir azalışına rağmen istihdamında yüksek artış tespit edilmesi dikkat çekti. Bir yıl önce işgücü piyasasında bulunmayan 22 bin 'emekli' ve 14 bin 'iş bulma umudu olmayan' kişi çalışma talebiyle iş aramaya başlarken, çalışmaya hazır olduğu halde iş aramayan 19 bin kişi işgücü dışına çıktı. Sanayi sektörü istihdam artışında tarım sektöründen sonra ikinci sırayı aldı. İmalat sanayinin toplam istihdamdaki payının artması olumlu bir gelişme yarattı. Kayıtdışı istihdam mutlak sayı olarak son bir yılda yaklaşık 188 bin kişi artarken, kayıtdışı istihdam artışı toplam istihdam artışının yaklaşık beşte birini (yüzde 19,7) oluşturdu. İstihdama eklenen her 5 kişiden 1'i, kadınlarda her 2 kişiden 1'i kayıtdışı iş buldu. İstihdamda toparlanma devam ediyor ancak hızı azaldı. İstihdam düzeyi Haziran 2010'a göre 516 bin kişi azaldı. 2009 Ekim-2010 Ekim döneminde genç istihdamında sadece 57 bin kişilik bir artış gerçekleşti. İşsizlik oranındaki gerileme yavaşladı. İşsizlik bir yıl önceye göre oldukça azaldı, ancak kriz öncesine göre işsiz sayısı 536 bin kişi daha fazla durumda. Kriz öncesine göre genel işsizlik oranı 1 puan; tarım dışı işsizlik oranı 1,7 puan daha yüksek bulunuyor. Son 1 yılda 527 bin kişi sanayide çalışırken işsiz kaldı. -İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE BAŞVURANLAR TEKRAR YÜKSELİYOR- Türkiye'nin işsizlik oranının yüksekliği sıralamasında dünyadaki pozisyonunu iyileştirmesine rağmen halen 40 ülke arasında 9'uncu sırada yer aldığı ifade edilen bültende, özetle şu görüşlere yer verildi: ''Türkiye Ekim 2009'da 5. durumdaydı. En geniş işsizlik tanımına göre ülkede 5 milyon 619 bin işsiz var. İşsizlik ödeneğine başvuru sayısı tekrar yükseliyor. İşsizlik ödeneğine başvuru sayısı Aralık 2010'da 38 bine yükseldi. Reel kesimin istihdam beklentisi son aylarda azaldı. Tüketicinin istihdam beklentisi ise artıyor ama halen iyimser alana geçemedi.''