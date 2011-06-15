-İSTİHDAMDA ARTIŞ ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - Türkiye'de, 2011 Mart döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 545 bin kişi arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2011 Mart Dönemi Sonuçlarına (Şubat, Mart, Nisan 2011)'' göre, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 909 bin kişilik artış ile 72 milyon 14 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise (15 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfus) 955 bin kişi artarak, 53 milyon 242 bin kişiye ulaştı. 2011 yılının Mart döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puanlık artışla yüzde 49 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,7 puanlık artışla yüzde 71, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla yüzde 27,9 oldu. İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında, toplam işgücünün yüzde 16,5'ini 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı erkekler için yüzde 69,1, kadınlar için yüzde 24 oldu. Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 85,4 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 72 düzeyinde gerçekleşti. -İSTİHDAMDA TARIM SEKTÖRÜNÜN PAYI 0,9 PUAN ARTTI- 2010 yılı Mart döneminde 21 milyon 741 bin kişi istihdam edilirken, bu yıl aynı dönemde sayı 23 milyon 286 bin kişiye çıktı. İstihdamın sektörel kompozisyonuna bakıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 0,9 puan, sanayi sektörünün payının 0,8 puan, inşaat sektörünün payının 0,4 puan arttığı, hizmetler sektörünün payının ise 2,1 puan azaldığı gözlendi. Buna göre, bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 589 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı da 956 bin kişi arttı. Mart 2011 döneminde istihdam edilenlerin yüzde 24,8'i tarım, yüzde 20,6'sı sanayi, yüzde 6,2'si inşaat, yüzde 48,4'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. -ÇALIŞANLARIN YÜZDE 13,2'Sİ ÜCRETSİZ AİLE İŞÇİSİ- Mart döneminde istihdam edilenlerin yüzde 71,3'ünü erkek nüfus oluşturdu. Öte yandan istihdam edilenlerin yüzde 59,3'ü lise altı eğitimliler, yüzde 61,2'si ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 25,6'sı kendi hesabına veya işveren, yüzde 13,2'si ise ücretsiz aile işçilerinden meydana geldi. İstihdam edilenlerin yüzde 58,8'i 10 kişiden az çalışanı bulunan işyerlerinde, yüzde 3'ünün ek bir işte çalıştığı, yüzde 3'ünün mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak iş aradığı tespit edildi. Ücretli olarak çalışanların yüzde 90'ı sürekli bir işte istihdam ediliyor. -KAYIT DIŞI İSTİHDAM, YÜZDE 41,3 OLDU- Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, Martta geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 41,3 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, 2010 yılının aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 85,1'den yüzde 82,6'ya, tarım dışı sektörlerde yüzde 28,5'ten yüzde 27,7'ye geriledi. -GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 20'NİN ALTINA İNDİ- 2011 Mart döneminde Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 622 bin kişi azalarak, 2 milyon 816 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 2,9 puanlık azalışla yüzde 10,8 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 3 puanlık gerilemeyle yüzde 12,6, kırsal yerlerde ise 2,6 puanlık düşüşle yüzde 7,1 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,3 puanlık azalışla, yüzde 19,3'e geriledi. Bu dönemde işsizlerin yüzde 30,5'i eş-dost aracılığıyla iş aradı. İşsizlerin yüzde 90,3'ü (2 milyon 543 bin kişi) daha önce bir işte istihdam edildi. Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 46,7'si hizmetler, yüzde 21,1'i sanayi, yüzde 20,2'si inşaat, yüzde 8,5'i tarım sektöründe çalıştı, yüzde 3,6'sı ise 8 yıldan önce işinden ayrıldı. İşsizlik gerekçelerine bakıldığında da işsizlerin yüzde 32,7'sini çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 15,3'ünü işten çıkarılanlar, yüzde 15,9'unu kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 8,1'ini işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 8,5'ini ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 8,6'sını öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 10,8'ini ise diğer nedenler oluşturdu. -322 BİN KİŞİ BU DÖNEMDE İŞTEN AYRILDI- TÜİK araştırmasına göre, Mart 2011 döneminde 1 milyon 808 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. Bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 7,8 olarak belirlendi, işe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 33'ü 25-34 yaş grubunda yer aldı. Söz konusu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 21,7'si sanayi, yüzde 36,3'ü hizmetler, yüzde 24,9'u inşaat sektöründe, yüzde 17,1'i ise tarım sektöründe işe başladı. Mevcut işsizlerin yüzde 11,4'ünü (322 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.