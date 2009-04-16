İstihdamda 2 yıl yaprak kıpırdamayacak

Hükümet 2011 yıl sonuna kadar sadece 147 bin kişilik istihdam sağlamayı hedeflerken işsiz sayısında 1 milyon kişilik artış olacak.



Katılım Öncesi Ekonomik Program'da istihdamla ilgili olarak revize edilen yeni rakamlar; Türkiye'nin işsizlik sorununun giderek büyüyeceğini ortaya koyuyor. Türkiye'nin en önemli sorunu olan istihdamda, önümüzdeki iki yılda yaprak kımıltısı bile beklenmiyor.



2008 sonunda 21 milyon 513 bin olan istihdam edilen kişi sayısı, 2011 sonunda dahi 21 milyon 660 bin kişiyi aşamayacak. Hükümet 2011 yıl sonuna kadar sadece 147 bin kişilik istihdam sağlamayı hedeflerken işsiz sayısında 1 milyon kişilik artış olacak.



Katılım Öncesi Ekonomik Program'da istihdamla ilgili olarak revize edilen yeni rakamlara göre. Yeni verilere göre, 2008 sonu itibariyle Türkiye'de 21 milyon 513 bin kişi istihdam ediliyor. Bu rakam, 2009 sonunda ise 21 milyon 123 bin kişiye düşecek. Bu sayı 2010'da çok küçük bir artışla 21 milyon 338 bin kişi olurken 2011 sonunda ulaşacağı rakam 21 milyon 660 bin kişide kalacak. Bir başka deyişle istihdam edilen kişi sayısı 2008'e göre, 2011'de yok denecek kadar az sayıda sadece 147 bin kişi artacak.



İşgücü ise Türkiye'nin artan nüfusuna bağlı olarak artmaya devam edecek. 2008 sonunda 24 milyon 73 kişi olan işgücü, 2009'da 24 milyon 434 bine, 2010'da 24 milyon 795 bine, 2011'de de 25 milyon 157 bin kişiye çıkacak. Bu dönemde çalışma çağındaki nüfus da 2008'deki 49 milyon 974 bin kişilik seviyesinden 52 milyon 226 bin kişiye ulaşacak.



Tarım istihdamı her yıl yüzde 1 düşecek



Tarımda çalışan nüfus da istihdam verilerine önümüzdeki dönemde darbe vuracak. Tarımdaki istihdamın her yıl düzenli olarak yüzde 1 azalması öngörülüyor. Tarım dışı istihdam ise 2008'de yüzde 2 artarken 2009'da yüzde 2,1 azalacak. Tarım dışı istihdam 2010'da yüzde 1,7, 2011'de de yüzde 2,4 yükselecek. Tüm bu verilerin yansıması olarak, bu yıldan itibaren işsizlik Türkiye için giderek büyüyen bir sorun haline dönüşecek. 2008 sonunda yüzde 10,6 olan işsizlik oranı, 2009'da yüzde 13,5'e çıkacak. 2010'da rakam yüzde 13,9'a kadar yükselecek. 2011'de de değişiklik olmayacak ve resmi öngörüler tutarsa Türkiye 2012'ye yüzde 14'e dayanmış bir işsizlik oranıyla girecek. 2008 sonunda 2 milyon 560 bin olan işsiz sayısı da 2011 sonunda 1 milyona yakın bir artışla 3 milyon 497 bine ulaşacak.

