İstihdam zirvesi 8 Haziran'da

T24-



Alınan bilgiye göre, toplantı için Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan imzasıyla konunun tarafı çok sayıda kurum ve kuruluşun başkan ve yöneticisine davet gönderildi.





Davette, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun Ulusal İstihdam Strateji Belgesi'nin son taslağını görüşmek üzere 8 Haziranda saat 10.00'da Hazine Müsteşarlığında toplanacağı belirtildi.

Davet edilen kurum ve kuruluşların başkanlarından taslağa ilişkin görüş ve önerilerini paylaşmak üzere toplantıya katılımları istendi.





Toplantıya Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanları Cevdet Yılmaz ve Zafer Çağlayan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ile Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'in katılımı bekleniyor.





Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu başkan ve üst düzey yöneticilerinin yer alacağı toplantıda, işveren, çalışan ve esnafları temsil eden 16 örgütün başkanları da katılacak.





Toplantıya TUSKON, MÜSİAD, TİM, TOBB, TÜSİAD, TİSK, TESK, TZOB, ASKON, KAGİDER, Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, KESK, Türkiye Kamu-Sen başkanları da davet edildi.