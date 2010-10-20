-İSTİHDAM YÜZDE 22 ARTACAK ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - Gelecek yıl Türkiye'deki işletmelerin dörtte biri, dünya ölçeğinde ise işletmelerin üçte birinden fazlası personel istihdamında bulunacak. Türkiye'de istihdam, 2011'de yüzde 22'lik bir oranda artacak. Regus Business Tracker'ın, 2 yıl boyunca küresel ölçekte 10 binin üzerinde işletmeyle yaptığı ankete göre, dünya üzerinde ekonomik iyileşmeler arttıkça, işletmeler de fazladan personel istihdam etmeye başlayacak. Anket yapılan küresel şirketlerin üçte birinden fazlası (yüzde 36), çalışan sayısını artırmayı planladıklarını söylerken, Türkiye'deki işletmeler, şirketlerin dörtte birinden daha azının (yüzde 22) 2011 yılında, yeni personel istihdam edeceklerini ortaya koydu. Ankete göre, dünya genelinde işletmelerin, işe almak için yeni elemanlar arıyor olması, küresel ekonomik iyileşme ve büyümenin sürdürülebilir yükselen bir yörüngede olduğunun ilk işaretlerinden biri olması açısında da önem taşırken, anket aynı zamanda, işletmelerin, istihdam yönündeki eğilimlerinin, yönetim anlayışlarının beşeri sermaye yoluyla büyümeye yatırım yapma yönünde değiştiğinin önemli bir göstergesi olduğunu da ortaya koydu. Anket, mevcut gelir performansları, karlılıkları, tahmini gelecek gelirleri ve ulusal ekonomik büyümeye dair daha geniş beklentilerini sorarak, 78 ülkeden 10 binin üzerindeki üst düzey iş adamının görüşlerini topladı. Bu göstergeler, genellikle fiili performansın yanı sıra yakın dönem görünümünü de yansıtan, raporun İşletme İyimserlik Endeksi için temel oluşturdu. Küresel olarak, endeksin bu baskısı, altı ay öncekine göre daha fazla iyimser ülke oranı ile birlikte, çok daha olumlu bir görünüm ortaya çıkardı. Türkiye açısından, küresel endeks, dünya ortalaması olan 98 puanın sadece 4 puan altında, 94 puanlık bir derecelendirme açığa vurdu.