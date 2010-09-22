-İSTİHDAM PAKETİ YOLDA ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, istihdam paketinin kısa vadeli stratejileriyle ilgili alınması gereken tedbirleri ekim ayında kamuoyu gündemine getireceklerini bildirdi. Dinçer, kıdem tazminatı, çalışma hayatının esnekleştirilmesi gibi orta ve uzun vadedeki tedbirle ilgili de sosyal taraflarla görüştüklerini, mutabakata vardıklarında kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti. Bakan Dinçer, Türkiye'de işsizlik oranlarının umut verici bir şekilde azaldığını ve hızla düştüğünü söyledi. AB ülkeleri ve ABD de işsizlik artıyorken Türkiye'de bir azalma olduğuna işaret eden Dinçer, ''Bu bizim için gerçekten umut verici bir husus'' dedi. -''GENÇ İŞSİZLİĞİ AB'DEN DÜŞÜK''- Konuya biraz daha ayrıntılı bakıldığında iki gelişmenin altını çizmekte yarar olduğunu dile getiren Dinçer, şöyle konuştu: ''Birincisi genç işsiz oranımız düştü, yüzde 20'nin altına indi. Bu şu anda AB oranlarından daha düşük. İkincisi 2009-2010 Haziran ayları arasında tarım dışı istihdamda çok önemli bir artış sağlandı. Yaklaşık 1 milyon 95 bin civarında artış sağlandı ki tarım dışı istihdamdaki bu artışın çok olumlu bir sinyal olduğunu değerlendirmek mümkün. Bu iki perspektiften de hakikatten gelecek için daha umutla bakmamız mümkün.'' Bu olumlu gelişmelerin sorunların bittiği anlamına gelmediğini vurgulayan Dinçer, özellikle şu anki işsizlik oranının konjonktürün de etkisiyle hızla düşmüş göründüğünü ama bunun, bu aylarda zaten bekledikleri bir durum olduğunu söyledi. -''İŞSİZLİKTE ARTIŞ ENDİŞE YARATMASIN''- Önümüzdeki aylardan itibaren işsizlikte yavaş yavaş biraz artış söz konusu olabileceğini anlatan Bakan Dinçer, bu durumun endişe yaratmaması gerektiğini ifade etti. ''Muhtemelen 2010 yılını 2009 yılına göre çok daha iyi bir oranla bitirme imkanımız olacak'' diyen Ömer Dinçer, ''Ekonomik büyümenin de bu hızla gidiyor olması halinde işsizliğin ciddi oranda sınırlandırılacağını tahmin ediyorum. Uzun vadede alacağımız tedbirle de işsizliğin yapısal boyutlarının etkili bir şekilde ortadan kaldırılacağı kanaatindeyim'' şeklinde konuştu. -İSTİHDAM PAKETİ- İstihdam paketi hazırlıklarına ilişkin de bilgi veren Dinçer, paketle ilgili olarak öngördükleri 3 strateji olduğunu belirtti. Bu stratejileri kısa, orta ve uzun vadeli olarak sıralayan Dinçer, şunları kaydetti: ''Kısa vadeli stratejilerle ilgili alınması gereken tedbirleri ekim ayında kamuoyu gündemine getireceğiz. Orta ve uzun vadedeki tedbirle ilgili olarak da sosyal taraflarla görüşüyoruz kıdem tazminatı gibi, çalışma hayatının esnekleştirilmesiyle ilgili meseleleri... Onlarla mutabakata vardığımızda kamuoyu ile paylaşacağız.''