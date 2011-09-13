-İstihdam paketi ABD Kongresi'nde WASHİNGTON (A.A) - 13.09.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, istihdam paketini Kongre'ye gönderdi. Ekonominin canlanması için Kongre'den yasayı hızla kabul etmesini isteyen Obama, Amerikan ekonomisinin tamamen düzelmesinin zaman alacağı üzerinde durdu. Obama, ''Amerikan halkı ekonomik krizlerin ve derin durgunluğun bir gecede ortaya çıkmadığını ve bir gecede çözülmeyeceğini biliyor'' dedi. Obama, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada da milletvekillerinin hiçbir siyasi oyuna ve ertelemeye girişmeksizin, istihdam yasa tasarısını acilen geçirmeleri gerektiğini ifade etmişti. Obama'nın geçen hafta Kongrede açıkladığı tasarı, binlerce kişiye iş yaratılmasını amaçlıyor.