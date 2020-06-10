İstihdam Kalkanı Paketi'nin çerçevesi ortaya çıktı: Ücretsiz izin desteği ve işten çıkarma yasağına 3 ay devam

Erdoğan’ın yakında açıklandığını belirttiği İstihdam Kalkanı Paketi'nin çerçevesi ortaya çıktı. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’in Apara kanalında anlattığına göre işçiyi kısa çalışmaya veya ücretsiz izne çıkaran işverenlere normalleşme desteği verilecek ve ilave istihdama teşvik sağlanacak.



Gençlerin yararlanabilmesi için kısmi ya da esnek çalışmada değişiklikler yapılacak. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilerin istihdamına destek verilecek.



17 Temmuz'da bitecek olan işçi çıkarma yasağının da 3 ay uzatılması öngörülüyor. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek. Kayıtdışı çalışanların kayıt altına alınması şartıyla özel teşvikler geliştirilecek. Kayıtdışı çalışanlar kadroya alınırsa 1752 TL destek verilecek.Yeni alınan her işçi için ekime kadar 1732 TL destek sağlanacak.



1 Ocak 2019 ve Nisan 2020 tarihleri arasında işini kaybedenler tekrar işe alınırsa işveren desteklenecek. Çek yükümlülüğüne de 9 ay erteleme geliyor.