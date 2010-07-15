-İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISINDA ARTIŞ ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - Türkiye'de Nisan ayında istihdam edilenlerin sayısı, önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 803 bin kişi artarak, 22 milyon 501 bin kişi oldu. İstihdamın sektörel kompozisyonuna bakıldığında, tarımın istihdam içindeki payının 1,1 puan, sanayi ile inşaat sektörlerinin payı 0,5'er arttığı, buna karşılık hizmetler sektörünün payının ise 2 puan gerilediği gözlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2010 Nisan Dönemi Sonuçlarını (Mart, Nisan, Mayıs 2010)'' açıkladı. Buna göre, Nisan ayında, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus, bir önceki yılın aynı ayına göre 805 bin kişilik artışla, 71 milyon 173 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 853 bin kişi artarak, 52 milyon 360 bin kişiye ulaştı. Türkiye genelinde işsiz sayısı da 2009 yılının aynı ayına göre 547 bin kişi azalarak, 3 milyon 71 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 2,9 puanlık azalışla yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti. Nisanda kentsel yerlerde işsizlik oranı 3,3 puanlık azalışla yüzde 14,2, kırsal yerlerde ise 1,9 puanlık gerilemeyle yüzde 7,6 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 21,2 olarak açıklandı. Geçen yılın aynı ayında söz konusu oran yüzde 26,5 düzeyindeydi. Kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı ayına göre 0,6 puanlık artışla yüzde 43,3 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 85,8'den yüzde 85,1'e inerken, tarım dışı sektörlerde ise yüzde 29,2'den yüzde 29,4'e yükseldi. -İŞSİZLİK KENTTE YÜZDE 14,2, KIRDA YÜZDE 7,6 OLDU- Kentsel yerlerde işsizlik oranı 3,3 puanlık azalışla yüzde 14,2, kırsal yerlerde ise 1,9 puanlık azalışla yüzde 7,6 oldu. Söz konusu dönemde, iş arayanlara bakıldığında, işsizlerin yüzde 31,9'u eş dost vasıtasıyla iş aradı. İşsizlerin yüzde 90,3'ü (2 milyon 773 bin kişi) daha önce bir işte çalıştı. Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 47,3'ü hizmetler, yüzde 22,8'i sanayi, yüzde 18,5'i inşaat, yüzde 8,8'i tarım sektöründe çalıştı, yüzde 2,6'sı ise 8 yıldan önce işinden ayrıldı. İşsizlerin yüzde 29,8'i çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 18,8'i işten çıkarılanlar, yüzde 16,2'si kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 8,1'i işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 8,5'i ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 7,4'ü öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 11,2'sini ise diğer nedenler oluşturdu. -İŞGÜCÜ DIŞINDA OLANLARIN YÜZDE 49,4'Ü DAHA ÖNCE BİR İŞTE ÇALIŞTI- Nisan 2010 döneminde işgücü dışında olanların yüzde 49,4'ü daha önce bir işte çalıştı. Nisanda işgücü dışında olup, daha önce bir işte çalışanların yüzde 18,2'si tarım, yüzde 11,4'ü sanayi, yüzde 3'ü inşaat, yüzde 19,6'sı hizmetler sektöründe çalışmış, yüzde 47,8'i ise 8 yıldan önce işten ayrıldı. Söz konusu dönemde, 2 milyon 10 bin kişi işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş olup, bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 8,8 oldu. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 31'i 25-34 yaş grubunda yer aldı. Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 20,8'i sanayi, yüzde 32,5'i hizmetler, yüzde 24,5'i inşaat sektöründe, yüzde 22,2'si ise tarım sektöründe işe başladı. Mevcut işsizlerin yüzde 11,6'sını (355 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.