İstihdam bir ayda 822 bin kişi nasıl arttı? TÜİK'in işsizlik verisi tartışma yarattı...

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ocak ayında istihdamın bir önceki aya göre 822 bin istihdam arttığını açıklaması tartışma yarattı. TÜİK işsizlik verisinin metodolojisini değiştirerek aylık bazda açıklamaya başladı. İşsizlik verileri daha önce 3 aylık ortalamalar şeklinde açıklanıyordu. TÜİK’in verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 822 bin kişi artarak 27 milyon 706 bin kişi arttı. İstihdam oranı ise 1,2 puanlık artış ile 43,8 oldu.

Doç. Dr. Demir'den eleştiri

İstihdamda bir ay içinde yaşanan 822 bin kişilik artış tartışma doğurdu. İktisatçı Doç. Dr. Oğuz Demir Twitter’de “TÜİK’e göre Ocak 2021’de Türkiye ekonomisi bir önceki aya göre 822 bin istihdam yarattı. Fıkra bu kadar” yorumu yaptı. CHP'li vekil Orhan Sarıbal da sosyal medyada, "İşsizlik artarken istihdam da artmış!" dedi.

TÜİK'e göre pandeminin olumsuz etkisi sona erdi

Para ve Finans (@VeFinans) adlı Twitter kullanıcısının aktardığı verilere göre 2018 başından salgın öncesi olan geçen yıl Şubat’a kadar istihdam zaten 1,2 milyon kişi azalmıştı. Salgınla Temmuz’a kadar ilave 1,3 milyon kişi daha azalış oldu. Temmuz’dan bu yıl Ocak’a kadar istihdam artışı ise 1,4 milyon kişi oldu ve salgın öncesi seviyeye gelindi.