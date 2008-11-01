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Ekonomi

İstihdam 240 bin kişi artacak

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren'in açıkladığı 2009 ekonomik programında istihdamdan ihracata, enflasyondan vergi gelirlerine kadar önemli hedefler ortaya konuluyor.

01 Kasım 2008 02:00

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı'nın hazırladığı 'Dokuzuncu Kalkınma Planı', istihdamdan büyümeye, yatırımlardan enflasyona, gelirlerden, ihracat beklentilerine kadar pek çok önemli veriyi içeriyor.

Yeni Türk Lirası yerine Türk Lirası para biriminin kullanıldığı ve pazartesi günü TBMM'ye sunulacak 2009 bütçesinin önemli omurgasını oluşturacak programdaki bazı veriler şöyle:

* Ekonomik büyüme: Yüzde 4

* Enflasyon: Yüzde 7,5

* İstihdam: 240 bin kişi artacak.

* İhracat: 149 milyar dolar

* İthalat: 232 milyar dolar

* Dış ticaret açığı: 83,5 milyar dolar

* Turizm gelirleri: 24,9 milyar dolar

* Sosyal güvenliğe trasnfer: 46,7 milyar TL

* KÖYDES projesi: 500 milyon TL

* Elektrik kayıp kaçak oranı: Yüzde 13

* Özelleştirme Fonu ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan Güneydoğu Anadolu Projesi'ne 2,8 milyar TL verilecek.

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