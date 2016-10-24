İstihbaratta 'OBİPAS' dönemi

İstihbarat birimleri ile kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyonun hızlı ve verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlayan Operasyon Bilgi Paylaşım Sistemi (OBİPAS), etkin ve etkili istihbari bilgi paylaşımına yarıyor. OBİPAS'ın çalışma prensebi, önceden bütün sisteme merkezi olarak dağıtılan istihbarat merkezi dağıtımla yetinilmeden direkt olarak lokal (bölgesel) olarak da hedefe ulaştırılmasını sağlıyor. Örneğin, Hatay ile ilgili bir istihbarat daha önce OBİ- PAS üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ulaştırılıp oradan dağıtıma sokulurken, şimdi sahadaki istihbarat yetkilisi bilgiyi gidip Hatay Emniyeti’ne elden veriyor. Acil durumlarda bilgi, hem merkezde hem de sahada paylaşılıyor.

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, böylelikle gecikmelerin ya da geçmişte yaşandığı gibi art niyetli girişimlerin de önüne geçilmiş oluyor. Bürokratik işleyiş ve yavaşlıktan kaynaklanan sıkıntılar da artık minimum seviyeye indirilmiş durumda.

Dış istihbarat

İkinci önemli nokta; Türkiye’nin komşularıyla ilişkilerini aşamalı olarak düzeltmesi ve “dostlarının” sayısını artırma politikası kısa sürede sonuç verdi. Özellikle ilişkilerde nispi iyileşme sağlanan bu ülkelerle, istihbarat paylaşımında önemli aşama kaydedildi. İlişkiler düzeldikçe İngiltere, Rusya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, hatta İsrail gibi ülkelerle istihbarat paylaşımı arttı. DATA TOPLAMA Milli İstihbarat Teşkilatı’nda en büyük atılım, data toplama ve değerlendirme biriminde yapıldı. Kapasite, etkinlik ve yetkinlikte çok büyük sıçrama yaşandı. Hem insan kaynağı hem de teknik ekipman açısından önemli yatırımlar yapıldı. Yeni enstrümanlar devreye sokuldu. Teknik istihbarat alanında insan kaynağına yatırımın sonuçları veri analizlerinde kendisini gösterdi. ByLock ve Eagle’ın deşifre edilmesi, bunun son örneği...

Stratejik bir danışma kurulu olan Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK), istihbarat alanında devletin yapısal sorunlarına çözüm aranan bir kurul. İstihbaratın paylaşımı, kurumlar arası eşgüdüm, görüntü analizi, haritalandırma, veri analiz elemanları yetiştirilmesi gibi genel strateji ve politikaların konuşulduğu bu kurul, yeni dönemde daha aktif çalıştırılacak. Kurumlar arasında lokal düzeyde istihbarat paylaşımının yapıldığı Müşterek İstihbarat Koordinasyon Merkezi (MİKM) ise FETÖ ile mücadele sürecinde titizlikle yeniden yapılandırıldı. Suiistimallerin, kaçak ve sızmaların önlenmesi konusunda tedbirler alındı.

'OBİPAS' ne yapar?

İstihbarat birimleri ile kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyonun hızlı ve verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlayan OBİPAS, operasyonel görevi bulunan birimlerin ve teşkillerin gerçekleştirmek istedikleri operasyona yönelik tüm bilgilerin toplanmasıdır.

Eski usulde Genelkurmay, terörle mücadele konusunda bir bilgi elde ettiğinde bunu MİT’e sorarak teyit alırdı. Bu uygulama terörle mücadelede hantal bir yapı oluşturduğundan, devreye sokulan OBİPAS’la hızlı ve daha sağlıklı karar alınabilecek bir sistem ortaya konuldu. Tabii modern istihbarat yapılanması adına başka çözümlemeler de devrede.