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Dünya
Deutsche Welle

İstihbaratta işbirliği askıya alınıyor

Almanya'nın ABD ile istihbarat alanındaki işbirliğini asgariye indirme kararı aldığı bildirildi.

11 Temmuz 2014 15:02


Bild gazetesinin haberine göre, Başbakanlık tarafından tüm istihbarat kurumlarına bir yazı gönderildi. Yazıda, "Bir sonraki talimata kadar Amerikalı ortaklarımızla işbirliğini en aza indirin" talimatının yer aldığı kaydedildi.

Başta Afganistan'da görev yapan Alman askerlerinin güvenliği olmak üzere Almanya'nın ulusal çıkarlarını doğrudan ilgilendirebilecek konular talimatın dışında tutuldu.

Almanya'da istihbarat alanında, dış ülkelere bakan Federal Haber Alma Servisi (BND), iç gelişmeleri gözetleyen Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) ve Askerî İstihbarat Servisi (MAD) olmak üzere toplam 3 kurum bulunuyor.

Aralarında Başbakan Angela Merkel'in de bulunduğu bir dizi üst düzey yetkilinin ABD tarafından dinlendiği ortaya çıkmış, konuyla ilgili Washington ile Berlin arasında temaslar devam ederken peş peşe ABD hesabına çalışan iki casus ortaya çıkarılmıştı.

BND adına görev yapan bir ajan, 218 gizli belgeyi aktardığı ABD İstihbaratı'ndan kendisine 25 bin euro ödeme yapıldığını itiraf etmişti. Diğer casusluk iddiası ise Alman Savunma Bakanlığı'nda ortaya çıkarılmıştı.

Almanya, gelişmeler üzerine CIA istasyon şefini sınırdışı etme kararı almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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