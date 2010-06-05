İstihbaratta Altıparmak dönemi

T24 - Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na, Kastamonu Emniyet Müdürü Ömer Altıparmak atandı.
Konya Emniyet Müdürü Hüseyin Namal'ın İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan ayrılarak eski görevine dönmesinin ardından uzun süredir boş bulunan İstihbarat Daire Başkanlığı'na Altıparmak getirildi.
Amasya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdür Yardımcılığı'nın ardından Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi eden Altıparmak, bir süre önce Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'ne atanmıştı.