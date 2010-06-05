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İstihbaratta Altıparmak dönemi

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına, Kastamonu Emniyet Müdürü Ömer Altıparmak atandı.

05 Haziran 2010 03:00

T24 - Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na, Kastamonu Emniyet Müdürü Ömer Altıparmak atandı.


Konya Emniyet Müdürü Hüseyin Namal'ın İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan ayrılarak eski görevine dönmesinin ardından uzun süredir boş bulunan İstihbarat Daire Başkanlığı'na Altıparmak getirildi.


Amasya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdür Yardımcılığı'nın ardından Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi eden Altıparmak, bir süre önce Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'ne atanmıştı. 

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