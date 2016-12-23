"İstihbaratçılar, Karlov’a yönelik suikastın, Dink cinayeti ve Danıştay saldırısıyla benzerlik taşıdığı görüşünde"

Türkiye’de şok etkisi yaratan Rus Büyükelçi suikastının aydınlatılması için savcılar ve güvenlik birimleri bütün olasılıkları inceliyor. Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın haberine göre, birçok olasılık üzerinde duran istihbaratçıların, Fethullah Gülen cemaatinin “Ben hâlâ ayaktayım, bitmedim” mesajı vermeyi amaçladığını öne sürdüğü iddia edildi.

İstihbaratçılar şu sorunun yanıtını merak ediyor:

“22 yaşında yeni bir polis memuru olan Mevlüt Mert Altıntaş, Rusya gibi önemli bir ülkenin büyükelçisinin programını nasıl öğrendi? Takip mi ediyordu yoksa birilerinden mi yardım aldı? Çünkü destek almadan böyle bir eylemi yapması mümkün görünmüyor."

Ek Nusra süsü

Hürriyet'te yer alan haber şöyle:

Çok yönlü soruşturmanın her aşamasına Rus güvenlik birimleri de katılıyor. Her türlü olasılık araştırılıyor, ulaşılan bilgiler farklı kaynaklardan teyit edilmeden değerlendirmeye alınmıyor.

İstihbaratçılar, Büyükelçi Karlov’a yönelik suikastın, Hrant Dink cinayeti ve Danıştay saldırısıyla benzerlik taşıdığı görüşünde. Buradan hareketle de öne çıkan terör örgütü FETÖ. Örgütün bu suikasta El Nusra süsü verdiğine inanılıyor.

FETÖ böyle bir suikastla ne amaçlamış olabilir? Bu soru ve yanıtı da istihbaratçılar tarafından analiz ediliyor. İstihbaratçıların üzerinde durduğu üç olasılık şunlar:

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz sonrası elinde kalan son koz, uyuyan hücreler aracılığıyla suikast düzenlemekti. İstihbaratçılar, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğanolmak üzere, devletin önemli noktasındaki isimlere en yakınlarından, örneğin korumalarından birinin saldırısından endişe ediyordu. Polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın taktığı rozetle örgütün devlet adamlarına yönelik böyle bir saldırıyı gerçekleştirebileceği mesajı verdiği değerlendirmesi yapılıyor.



Suikasttın amacı Türkiye ile Rusya’nın tekrar iyiye giden ilişkileri bozmak olabilir.

Görüştüğü 8 isim listede

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın FETÖ’cülerle telefon trafiğine ilişkin bilgilere ulaşıldı.

Yaşamı mercek altında

FETÖ, Büyükelçi saldırısıyla “Ben hâlâ ayaktayım, bitmedim, hatta kullanışlıyım” mesajını vermeyi amaçlamış olabilir.

Hem polis hem de MİT bu olasılıkları netleştirmek için tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş’ın tüm ilişkilerini, bütün hayatını mercek altına aldı. Tüm bağlantılarını inceliyor. Telefongörüşmelerini, HTS kayıtlarını araştırıyor.

Altıntaş’ın İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu’na girdiği tarihten itibaren FETÖ ile bağlantısını güçlendirdiği, sık sık Işıkevleri’ne giderek sohbetlere katıldığı müfettiş raporlarına yansıdı. Başka terör örgütlerine yönelik bir bağlantı bulunamadı.

Selefilere sızması için

İstihbarat çevreleri, FETÖ’nün Altıntaş’ı 2014 yılında Selefilerin arasına sızması için görevlendirdiğini tespit etti. Altıntaş’ın Selefi gruplardan üç isimle irtibat kurmaya çalıştığı belirlendi. Ancak bu temas tek taraflı. Yani sadece Altıntaş aramış, karşıdan dönüş yok.

Dün Ankara’da görüştüğümüz hemen herkes aynı analizi yapıyor: “Yeni bir polis memurunun destek almadan bu eylemi yapması imkânsız. Arkasında mutlaka bir örgüt var. Bu karanlığın arkasında FETÖ’nün silueti görünüyor.”