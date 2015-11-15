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Dünya
Deutsche Welle

İstihbarata yüzlerce yeni eleman

Anayasayı Koruma Teşkilatı ve Alman dış istihbarat teşkilatı BND yüzlerce yeni eleman alacak. Yeni görevlilerin özellikle aşırı sağcılık ve terörle mücadelede görevlendirilmesi planlanıyor.

15 Kasım 2015 17:02


Bild am Sonntag gazetesinde yer alan habere göre, Alman hükümeti 500 kadar yeni istihbarat görevlisini işe alacak.

Alman dış istihbarat teşkilatı BND'nin, 125'i terörle mücadelede görevlendirilmek üzere 225 yeni pozisyon açacağı kaydedildi.

Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın ise ikinci bir başkan yardımcısı ve 250 yeni eleman alacağı belirtildi. Bu kişilerden 43'ü gözlemci olmak üzere 150'si aşırı sağcılıkla mücadelede görevlendirilecek.

Gazetenin haberinde, bu kararın perşembe günü gizli servislerin bütçesi için kurulan meclis komisyonunun gizli oturumunda alındığı yazıldı.

Gazete, adını belirtmediği bir üst düzey yetkilinin şu açıklamayı yaptığını bildirdi: “İslamcılar ve aşırı sağcılar nedeniyle artan terör tehlikesi ışığında gizli servislerimizin personelini güçlendirmek kesinlikle gerekli.”

Almanya'dan sert önlemler

Paris'teki terör saldırıları sonrası Almanya ülke genelindeki güvenlik önlemlerini daha da sertleştirmeyi kararlaştırdı.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, havaalanı ve tren istasyonlarında daha fazla silahlı polis görevlendirileceğini ve Almanya-Fransa sınırındaki kontrollerin de artırılacağını kaydetti.

Almanya'daki tehlike durumunun yüksek olduğunu kaydeden Maizière, ülkenin uluslararası terörizmin hedefinde olmaya devam ettiğini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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