İstihbarat yetkilisinden "ABD seçimlerine müdahale" uyarısı: Rusya Trump'ı, Çin Biden'ı, İran ise kaos istiyor

T24 Dış Haberler

ABD'nin en üst düzey istihbarat yetkililerinden biri, Çin, İran ve Rusya'nın 3 Kasım'da yapılması planlanan genel seçimlere müdahale etmeyi planladığını ifade etti.

Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi Direktörü William Evanina, "Rusya'nın Donald Trump'ı, Çin'in Joe Biden'ı desteklerken İran'ın da sadece kaos istediğini" ifade etti.

Evanina, Rusya'nın eski başkan yardımcısının adını karalamak için farklı yöntemler kullandığını ifade etti. İstihbarat yetkilisine göre Rusya yanlısı Ukraynalı siyasetçi Andriy Derkeç, bazı telefon konuşmalarını sızdırarak Biden hakkında yozlaşma iddiaları yaymaya çalışıyor. Evanina, Kremlin bağlantılı bazı aktörlerin sosyal medya ve televizyonu kullanarak Biden hakkında yanlış bilgiler yayıp, Trump'ı övdüğünü de belirtti.

Pekin'in Trump'ı "ne yapacağı ön görülmez bir lider" olarak nitelendirdiğini belirten Evanina, Çin hükûmetinin 3 kasım seçimlerini Biden'ın kazanmasını tercih ettiğini ifade etti. Evanina somut bir kanıt sunmazken Pekin'in ABD'de yasa değişikliklerini etkilemeye çalıştığını ve Pekin karşıtı ABD'li siyasetçilere baskı uyguladığını dile getirdi.

Evanina, İran'ın taraf tutmaktan çok ABD'nin demokratik kurumlarını baltalamaya çalıştığını ifade etti. Evanina, Tahran'ın sosyal medyada sahte bilgiler ve ABD karşıtı içerikler yayarak "Ülkeyi bölmeye çalıştığını söyledi.

2016 seçimleri öncesinde Rusya bağlantılı sosyal medya hesaplarının yaptığı manipülasyonun Trump'ın Hillary Clinton'ı yenmesinde rol oynadığı iddia edilmişti. ABD'de Rusya'nın seçimlere müdahalesi ile ilgili uzun bir soruşturma yapıldı.