İstihbarat var, tedbir yok

Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink suikastıyla ilgili yaptığı inceleme sonuçlandı. Raporda, Dink’e suikast düzenleneceğiyle ilgili istihbarat bilgisi olmasına rağmen jandarma ve polisin gerekli tedbirleri almadığına dikkat çekildi. Görev ihmali bulunanlar hakkında yeni bir inceleme yapılması istendi.



Suikast sonucu öldürülen gazeteci Hrant Dink’in eşi Rakel Dink’in Başbakan Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektubun ardından Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun başlattığı inceleme tamamlandı.

Kuruldan üç müfettiş yaklaşık 1.5 yıldır Dink cinayetiyle ilgili soruşturmanın tüm boyutlarını incelemeye aldı.



200 sayfalık rapor



Müfettişler, 27 klasör ve 200 sayfalık bir rapor hazırladı. İncelemede Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ogün Samast ve Tuncel’in ev arkadaşı Tuncay Uzundal’la görüşüldü. Müfettişler sadece İstanbul Emniyeti’nde iki aya yakın çalıştı ve Dink cinayetiyle ilgili Terörle Mücadele Şubesi’nin yaptığı soruşturma da tüm boyutlarıyla incelendi.

Yasin Hayal’le Ogün Samast’ın tanıştığı 2002 yılından bu yana yaşananlar kronolojik bir sırayla rapora yansıtıldı. Raporun 30 sayfalık sonuç bölümünde şu ifadelere yer veriliyor:



Yeni telefon numarası



Yasin Hayal’in Mc Donalds bombalamasını yaptığı süreçte kullandığı yeni bir telefon numarası tespit edildi. Bombalama eyleminden kısa bir süre önce Hayal’in bu telefonla yurtdışından çeşitli ülkelerdeki isimlerle çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Ancak bu telefon görüşmelerinin kimlerle olduğu bilinmiyor. Çünkü Adalet Bakanlığı’nın iletişim bilgilerine ulaşılması için izin vermesi gerekiyor ancak müfettişlere bu izin verilmedi.



Bombalama olayı çözülseydi cinayet önlenirdi



Rapora göre istihbarat elemanı Erhan Tuncel’in Mc Donalds bombalamasındaki rolü çözülseydi, Dink cinayeti önlenebilirdi. Erhan Tuncel’in tanık sıfatıyla çağrıldığı halde bombalama olayının duruşmasına katılmaması ve yargının yeni bir çağrı çıkarmaması da dikkat çekici bulundu. Çünkü Tuncel’in tanıklığından vazgeçildiğine dair bir mahkeme kararı da yok.



İstihbarat var, önlem yok



Raporun sonuç bölümünden diğer çarpıcı ayrıntılar da şöyle: Yasin Hayal’in Dink’e suikast düzenleyeceği bilgisi Erhan Tuncel aracılığıyla bir yıl önceden Trabzon Emniyeti’nce alınmış. Aynı bilgi Hayal’in eniştesi tarafından da suikasttan önce Trabzon İl Jandarma Alay Komutanlığı’na bildirilmiş. Bu bilgileri ne jandarma emniyetle, ne de emniyet jandarmayla paylaşmış.



Görevi ihmalle ilgili inceleme yapılmalı



Müfettişler kurumlararası bir koordinasyonsuzluk olduğu için görevliler hakkında görevi ihmalle ilgili bir inceleme yapılmasını istiyor. Bunun dışında Erhan Tuncel’in istihbarat elemanı olarak kullanıldığı dönemde sürecin takibi açısından zafiyet yaşandığı tespiti yapılıyor.



Raporda Tuncel’in Başbakanlık müfettişlerine verdiği bir takım yeni bilgiler nedeniyle, Trabzon’daki emniyet görevlileri hakkında (İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izin verilmemesi kararına rağmen) yeniden inceleme yapılması istendi.



Bunun dışında Yasin Hayal’in firari olarak aranmaktayken 2006 yılında yurtdışına çıkış sürecinde gerekli kayıtların girilmemesinden dolayı oluşan ihmalden dolayı da Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nın sorumlu olduğu belirtildi. İhmali bulunanlar hakkında da soruşturma istendi.



Neden koruma verilmedi?



Raporda Dink’e koruma tahsil edilmemesi dikkat çekicidir, deniyor ve hedef isimler listesinde bulunduğu için zaten Emniyet Genel Müdürlüğü’nün genelgesi doğrultusunda Dink’e mutlaka koruma tahsil edilmeliydi ifadesi kullanılıyor. O nedenle görev ihmali bulunan İstihbarat Daire Başkanlığı yetkilileri hakkında da inceleme yapılması istendi.



Cerrah'a ceza hâlâ uygulanmadı



Raporda ayrıca İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah hakkındaki kınama cezasının halen uygulanmadığı da vurgulanıyor.

