İstihbarat şube müdürüne Ergenekon tutuklaması

T24 - Ergenekon soruşturması kapsamında Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Nedim E. tutuklandı.



Çarşamba günü gözaltına alınan ve Erzurum’a götürülen Binbaşı Nedim E. özel yetkili savcı tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildi.



Binbaşı Nedim E, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak askeri cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında geçemen hafta, yine aynı birimde görevli İstahbarat Şube Müdür Yardımcısı Üsteğmen Ersin E. ile Başçavuş Orhan O. tutuklanmıştı.