İstihbarat skandalında yeni iddialar



"Markus R." adıyla anılan Federal Haberalma Servisi (BND) ajanı, bundan iki ay kadar önce yakalanmıştı.

Toplam 218 gizli belgeyi ABD istihbaratına ulaştırdığı belirlenen BND ajanı, bunun karşılığında kendisine 25 bin euro ödeme yapıldığını itiraf etmişti.

"Mitteldeutsche Zeitung" gazetesi, Parlamento Kontrol Komisyonu üyelerine dayandırdığı haberinde, çifte ajan hakkında yeni iddialar ortaya attı.

Buna göre "Markus R." BND Başkanı Gerhard Schindler ve yardımcısının diğer ülkelerin istihbarat örgütleri yöneticileriyle yaptığı görüşmelerin protokolünü ABD'ye iletti.

Dünya genelinde BND tarafından kullanılan konutların adresleri ve burada faaliyet gösteren ajanların isimlerini içeren liste de ABD'ye ulaştırıldı.

ABD, çifte ajan aracılığıyla ayrıca Alman istihbaratının hangi ülkeleri ne amaçla dinlediğini de öğrendi.

BND'nin uzun yıllardır Türkiye ve Arnavutluk'u dinlediği ortaya çıkmıştı.