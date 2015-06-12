İstihbarat skandalında soruşturma kapandı



Günlerce kamuoyunu meşgul eden, skandal niteliğindeki olayla ilgili soruşturmayı Karlsruhe'deki Federal Savcılık yürütüyordu. Federal Savcı Harald Range, bugün iddianın “ceza muhakemesi hukuku araçlarıyla mahkemeye taşınabilecek şekilde kanıtlanamadığını” açıkladı.

Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) Merkel'in cep telefonunu dinlediği iddiası 2013'ün ekim ayında kamuoyuna yansımıştı. NSA'e Merkel'i dinleme talimatı niteliği taşıdığı iddia edilen doküman haberlere konu olmuştu.

Federal Savcılık dokümanın orijinalini elde etmeyi başaramadı. Ayrıca suça konu edilen olayın zamanı, yeri, koşulları ve kimler arasında gerçekleştiği de teknik olarak tespit edilemedi.

Amerikan hükümeti tarafından yapılan ve bir nevi itiraf olarak değerlendirilen açıklamalar da suça isnat edilmek üzere kullanılamadı. Federal Savcılık'tan yapılan açıklamada “Başbakanın mobil telekomünikasyonunun bir Amerikan gizli servisi tarafından muhtemelen dinlenmesi hakkında ABD sorumluları tarafından yapılan muallak açıklamalar da olayın nasıl gerçekleştiğini anlatmak bakımından yetersizdir” denildi.

Merkel konuyla ilgili olarak “Dostlar arasında casusluk olmaz” diyerek tepkisini dile getirmiş, olay Berlin ile Washington arasında soğuk rüzgarlar esmişti.