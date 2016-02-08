Milliyet: PKK sempatizanları, örgüte finans sağlamak amacıyla AVM açmayı planlıyor

Milliyet gazetesi, istihbarat raporlarına dayanarak, "PKK sempatizanlarının, örgüte finans sağlamak amacıyla önümüzdeki dönemde büyük kentler başta olmak üzere ülke genelinde market ve alışveriş merkezleri açmayı planladığını" ileri sürdü.

İstihbarat raporlarına göre, PKK’nın öz yönetimi inşa aşamalarından ‘kooperatifleşme’ kapsamında kâr amacı gütmeyen ‘Medya Tüketim’ adı altında işyerlerinin açılacağı, örgüt yandaşlarının bu işyerlerinden alışveriş yapmalarının sağlanacağı ileri sürüldü.

Tolga Şardan imzalı haberde, PKK'nın önümüzdeki dönemde büyük kentler başta olmak üzere bombalı araç, fedai eylemleri, canlı bomba eylemleri planlandığı iddia edildi.