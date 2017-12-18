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'İstihbarat polisiyiz' diyerek gasp yaptılar

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da kendilerini 'istihbarat polisi' olarak tanıttıp "Sizin DEAŞ militanı olduğunuzu tespit ettik" diyerek iki Iraklı'nın 2 bin 200 Amerikan doları, 480 lira, 3 cep tefonu ve 2 tablet bilgisayarın gasp ettikleri iddia ed

18 Aralık 2017 18:34

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da kendilerini \'istihbarat polisi\' olarak tanıttıp \"Sizin DEAŞ militanı olduğunuzu tespit ettik\" diyerek iki Iraklı\'nın 2 bin 200 Amerikan doları, 480 lira, 3 cep tefonu ve 2 tablet bilgisayarın gasp ettikleri iddia edilen Iraklı Abdullah Hastham F.A.T. (19) ve Ali Jobbar D.F. (23), polis tarafından gözaltına alındı.
Olay dün İlkadım İlçesi Karadeniz Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Iraklı Hastham F.A.T. ve Ali Jobbar D.F., bir süre önce Irak\'tan gelerek Samsun\'a yerleşen Ali Moussa Abbas Al Hajjaj (21) ile Arshed Hardan Neyyel El Hajjaj (19) isimli iki kişinin kaldığı dairenin önüne gelip kapıyı çaldı. Kapı açılınca da içeri girip \"Biz İstihbarat polisiyiz. DEAŞ üyesi olduğunuzu tespit ettik\" deyip bıçak çekerek 2 bin 200 dolar, 480 lira, 3 cep telefonu ve 2 tableti gasp edip evden ayrıldı.
Şikayet üzerine harerkete geçen polis, iki şüpheliyi kısa süre sonra yakalayıp gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğünde tercüman aracılığıyla ifadeleri alınan iki şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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