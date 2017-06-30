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Dünya
Deutsche Welle

İstihbarat Kabil’de bombalı saldırı bekliyordu

Alman güvenlik birimlerinin Kabil’deki Alman Büyükelçiliği binasına düzenlenen ağır bombalı saldırıya ilişkin olarak aylar öncesinden istihbarat aldığı iddia edildi.

30 Haziran 2017 17:38

Berlin-Brandenburg (rbb) radyosu güvenlik birimlerine dayandırdığı bir raporda Afganistan’ın başkenti Kabil’de Almanya Büyükelçiliği binasına düzenlenen ağır bombalı saldırıdan aylar önce Alman istihbarat birimlerine saldırı planına dair ilk işaretlerin geldiği yer aldı.

Berlin-Brandenburg (rbb) radyosu Alman Askeri İstihbarat Teşkilatı'nın (MAD) söz konusu saldırıdan tam beş ay önce 18 Ocak'ta bombalı bir saldırı düzenleneceğine ilişkin işaret almış olduğu ayrıntısını verdi. Radyonun haberinde daha o dönemde bir vidanjör aracılığıyla bombalı saldırı yapılacağından söz edildiği, daha sonra da bu konuda uyarıda bulunulduğu da yer aldı.

Rbb radyosunun elde edindiği bilgilere göre vidanjöre yerleştirilen bombanın da daha önce tahmin edildiği gibi 1000 değil, 10 bin kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.

Aynı rapora göre istihbarat birimlerinin bu işaretler kapsamında gerekli uyarıları yaptığı, hatta saldırının nasıl yapılacağı ayrıntısının bile uyarıda yer aldığı bildirildi.

Saldırıda çevredeki 150 kişi hayatını yitirmişti

31 Mayıs'ta Kabil'deki Alman Büyükelçiliği binası yakınında düzenlenen bombalı saldırıda, en az 150 kişi hayatını yitirmiş, 450 kişi de yaralanmıştı. Bina ağır hasar almış ancak binada görevli Alman personel yara almamıştı.

dpa/ÇA/HT

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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