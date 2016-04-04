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İstihbarat, 'canlı bomba' eyleminde bulunabilecek isimlerin listesini yayımladı

Listede PKK ve DHKP-C militanlarının adı geçiyor

04 Nisan 2016 11:36

İstihbarat birimleri, PKK/KCK ve DHKP/C adına canlı bomba ve silahlı eylem düzenleyebilecek kişilerin isimlerini belirledi. İsimleri tespit edilen kişilerin fotoğraflarıyla, ilgili birimler uyarıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, PKK adına ‘Tijda’ kod adlı Esin Yalçın’ın fedai tarzı eylem yapabileceği belirtildi. ‘Kayıp’ olarak arama kaydı bulunan Yaprak Yıldırım’ın canlı bomba eylemi hazırlığında olacağı öne sürüldü. Cizre’deki çatışmadan yaralı kaçan Fadıl İlgen’in psikolojik sorunlar ve ailevi problemler yaşadığı, eylem yapabileceği bildirildi. DHKP/Cmensupları Sevinç Bozdağ, Kerim Kaya, Bülent Uluada ve Vejdi Vedat Bingöl ile ilgili de saldırı uyarısında bulunuldu.

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