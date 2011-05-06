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Dünya

İstihbarat Bakanı'nın eşi uyuşturucu kaçakçası çıktı

Devlet Güvenliği Bakanı'nın eşi Sheryl Cwele, uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulundu.

06 Mayıs 2011 03:00

T24- Güney Afrika İstihbarat ve Devlet Güvenliği Bakanı'nın eşi Sheryl Cwele, uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulundu.

Cwele'nin Nijeryalı bir işbirlikçisi ile uyuşturucu taşımaları için iki kadınla anlaştıkları belirlendi.

Bu kuryelerden biri, Brezilya'dan bir diğeri ise Türkiye üzerinden uyuşturucu ticareti yapacaktı.

Her iki sanık da iddiaları reddetmişti, ancak yargıç suçlamaları yerinde buldu.

Skandal, iki yıl önce Tessa Beetge adlı kuryenin, Brezilya'da üzerinde 300 bin dolar değer biçilen 10 kilo kokain ile yakalanması ile ortaya çıktı.

Cwele'nin komşusunun kızı olduğu söylenen Beetge, halen Sao Paulo cezaevinde sekiz yıllık hapis cezasını çekiyor.

İkinci kurye Charmaine Moss'tan ise Türkiye'den bir paket alıp getirmesi istendi.
Şüphelenen Moss, öneriyi reddetti ve savcılık için tanıklık yapmayı kabul etti.

İstihbarat bakanı: Bilmiyordum

Uyuşturucu ticareti ortaya çıkınca, Cwele geçen yıl Ocak ayında gözaltına alınmıştı, ancak tutuksuz yargılanıyordu.

Pietermaritzburg Yüksek Mahkemesi, Cwele ve işbirlikçisi Frank Nabolisa'nın cezalarını yarınki duruşmada kararlaştıracak.

Ancak söz konusu suçlama için en az 15 yıl hapis isteminde bulunulabiliyor.
Bakan Siyabonge Cwele ise davanın sonucu konusunda hiç bir açıklama yapmadı.

Bakan daha önce ise eşinin uyuşturucu ticaretine karıştığından haberdar olmadığını söylemişti.

Muhalefet bakanın istifa etmesi çağrısında bulunuyor.

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