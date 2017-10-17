"İstifaya direnen AKP'li başkanlar, zaman kazanmaya çalışıyor olabilir"

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'metal yorgunluğu' olarak ifade ettiği parti teşkilatları ve partili belediye başkanlıklarındaki değişim talebinin ardından 10'dan fazla başkanın istifaya zorlandığını ifade etti. Aralarında Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'inde bulunduğu belediye başkanlarının "gitmemekte direndiklerini" söyleyen Öztürk, bu 'direnişi', "Zaman kazanıp, kendileri için 'sıkıntılı' olan konuları bu dönemde çözmek olabilir" diye yorumladı.

Saygı Ötürk'ün "Neyin karşılığında istifa ediyorlar?" başlığıyla (17 Ekim 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in istifa ettirilmesinden sonra aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de bulunduğu 10'dan fazla başkan istifaya zorlanıyor. Etmeyenler hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile geçmişteki bağlar ya da belediyede yapılacak soruşturmalar başkanları daha da zor duruma düşürecek. Açıkçası başkanların gitmemekte direnmesinin nedeni de zaman kazanıp, kendileri için “sıkıntılı” olan konuları bu dönemde çözmek olabilir.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran dönüşü uçakta gazetecilere “CHP'li belediye başkanlarından şikayetler var. Onların da gereği yapılacak” dedi. Tabii ki şikayet varsa gereği yapılır. Bu sözlerin hemen ardından CHP'li başkanlar “müfettiş kıskacı”na alındı. “Özel denetim” adı altında CHP'li bazı belediyelere gönderilen müfettişlerin şu anda yürüttüğü soruşturmanın her şeyi gizli… Onlar, CHP'li belediyelerin mal ve hizmet alımı yaptıkları şirketlerde bir yığılma, o şirketlerin FETÖ bağı olup olmadığını da inceliyor.

Başkanlara operasyon

AKP'li bazı başkanlar istifaya zorlanırken, benzer bir durumu, müfettiş raporlarını dayanak gösterip CHP'li başkanlara da uygulama hazırlığı var. Bunlar, seçim hazırlık çalışmasının da bir parçası. Bu süreçte CHP'li başkanlar kamuoyunda yıpratılacak. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Belediyelere, AKP Genel Başkanı'nın talimatı üzerine müfettiş gönderildi. AKP'li başkanlara FETÖ operasyonu yapılacak. Muhalefet belediye başkanlarına da operasyon yaparak bir yerde dengeleme yapmak istiyorlar” görüşünde…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığımız sohbette, aralarında İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana, Bursa, Balıkesir, Denizli'nin de bulunduğu birçok ilde CHP adaylarının seçimi kazanacağını söylemişti. AKP içindeki dağınıklık, başkanlara dönük suçlamalar, eleştiriler de CHP'nin işini daha da kolaylaştıracaktı. Bunu engellemek için müfettişler devreye sokuldu. Sözcü'nün manşetinden sonra CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da nasıl bir baskıyla karşı karşıya kaldıklarını basın toplantısıyla dün açıkladı.

