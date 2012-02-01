İstifanın perde arkası



T24- Mehmet Ali Aydınlar: “Televizyonda Kısmet Erkiner’in sözlerini duyunca şoke oldum. TFF yetkililerine, ‘Bunlar doğru mu, size böyle bir rapor geldi mi’ diye sordum. ‘Evet’ dediler. Sabah federasyona geldim, raporları istedim. Görünce bir boksör gibi grogi oldum.





Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar istifasının hemen ardından Hürriyet’e konuştu. Aydınlar, “Yeter artık, ne huzurum kaldı ne de keyfim. Lanet olsun bırakıyorum dedim ve bıraktım” dedi. Aydınlar, istifasına kadar geçen süreci ve aldığı kararı şöyle anlattı: “Ben pazartesi günü gerçekten bırakmıştım. Fenerbahçe hariç bütün kulüpler bırakmamam için ısrar etti.



‘Peki o zaman devam edelim’ dedim ve devam ettik. Ama aynı günün akşamı televizyonda Kısmet Erkiner’in sözlerini duyunca şoke oldum. Hemen telefona sarıldım ve TFF yetkililerine, ‘Bunlar doğru mu, size böyle bir rapor geldi mi’ diye sordum.





Göksel Gümüşdağ aradı ve bırakacağını söyledi

‘Evet’ dediler. 6 Eylül ve 3 Kasım’da raporlar gelmiş. ‘Niye benim haberim yok’ dedim. Hiç bir şey söyleyemediler.



Sabah federasyona geldim, raporları istedim ve gördüm. Hepimiz şaşırmıştık. O dakikada bir boksör gibi grogi oldum. Göksel Gümüşdağ beni aradı ve istifa edeceğini söyledi. Bunun üzerine ben de icra kurulunu çağırdım ve istifa kararını aldım. Ben bu yapıya nasıl güveneceğim bu UEFA’ya nasıl güveneceğim. Ben Türk futbolu için elimden gelen her şeyi yaptım. Bu işin bir boyutu.”





Bu hakaretleri işitecek adam mıyım ben?

Mehmet Ali Aydınlar, gerçekten tam anlamıyla dolmuştu. Konuşmaya devam etti: “İkincisi ise açıyorum televizyonları; Sen kimsin ey Mehmet Ali.. Hesap ver.. Açıkla.. Bu ve bunun gibi bir sürü söz... Ben bu kadar ucuz bir adam mıyım ki, bu sözleri işiteyim. ‘Lanet olsun’ dedim. Zaten evde kimsenin huzuru kalmadı. Ama yeter artık, zaten bardak taşmıştı. O kadar hakareti işitecek insan değilim ben.”





Ali Koç saklanan raporu 29 Kasım’da söylemişti



F.enerbahçe Asbaşkanı Ali Koç, 29 Kasım 2011 tarihinde basın toplantısı düzenleyerek, Aydınlar’ın TFF yöneticileri Lutfi Arıboğan ve İlhan Helvacı tarafından yanlış yönlendirildiğini belirtmişti. Koç, “İki kişi Fenerbahçe’nin geleceği ile oynadı. UEFA, TFF’yi kararı konusunda serbest bırakmıştır. TFF’nin de aldığı karar ortadadır” demişti.



İşte isyan ettiren mektup

UEFA, 25 Haziran 2011’de TFF’ye bir mektup yazmış ve F.Bahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne neden alınmadığını açıklamıştı. O mektup, bir gün sonra Hürriyet’te yayınlanmıştı.





İstifa kararını hastanede aldı



Aydınlar, istifa kararını Futbol Federasyonu’nda değil, Acıbadem Maslak Hastanesi’ndeki ofisinde aldı. Bir gün önce yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla toplantı yapan Aydınlar, 4 ihtimali de masaya yatırmıştı:

1-Hep birlikte istifa edelim.

2-İstifa edip, seçimli genel kurula gidelim.

3-Sadece başkan istifa etsin, yönetim kurulu kalsın.

4-Hiçbir şey yapmayalım, göreve devam edelim.

Yönetim kurulundaki arkadaşları “Başkan sensin ne dersen onu yapacağız” demiş. Aydınlar da istifa kararından vazgeçmişti.







Dünden beri ne değişti, nasıl açıklarız?



Dün sabah hastanedeki ofisine gelen Aydınlar, telefonla aradığı arkadaşlarını tek tek buraya çağırdı ve onlara şöyle seslendi:

- Arkadaşlar, ben görevi bırakıyorum, artık yapamayacağımı anladım. Göksel Gümüşdağ zaten bırakacağını açıklamıştı, ben de bırakıyorum.

Herkes şaşkına dönmüştü...

- Ne oldu Başkan? Dünden bu yana ne değişti, insanlara nasıl açıklarız? Dün devam diyordun, bugün bırakıyorsun...

- Öyle, dayanamıyorum. Göksel bırakıyor zaten, Lutfi sen



de bırak, Hüsnü (Güreli) seçime kadar götürsün.

İşte Türk futbolunu sarsan istifa kararı böyle alınıyor.

Bize ayrı, CAS’a ayrı konuşuyorlar

TFF Başkanlığı koltuğunu istifa ederek bırakan Mehmet Ali Aydınlar, yazılı açıklamasında UEFA hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığından istifa eden Mehmet Ali Aydınlar’ın, görevi kısa sürdü. Geçtiğimiz yıl 29 Haziran’da başkan olan Aydınlar, sadece 216 gün koltuğunda oturabildi. Aydınlar, ani bir kararla istifa etmesini kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamayla anlattı. TFF’nin resmi sitesinde yer alan açıklamasında UEFA hakkında şunları söyledi...





Tahammül edemedim





UEFA yetkililerinin bize karşı farklı, CAS’ta farklı tavır almaları, UEFA gibi Avrupa futbolunun çatı örgütü olan bir kuruluşun yapmış olduğu uygulamanın, içinde bulunduğumuz ortamın ne kadar güvensiz ve samimiyetsiz olduğunu gösterdi. Güven ortamının bulunmadığı, bir çok kişi ve kurumun çıkarları nedeniyle etik dışı davranmayı mübah saydığı bir ortama daha fazla tahammül etme imkanım ortadan kalkmıştır.

İstifa etmeden önce Başbakan’la konuşmadım

FUTBOL Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, istifasından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın haberinin olup olmadığı yönündeki soruya da “Hayır, ne istifamdan önce ne de sonra sayın Başbakan’la konuşmadım” yanıtını verdi. Aydınlar böylece siyasetin spora karışmadığını sözleriyle teyit etmiş oldu.



Hacıosmanoğlu aday Aksu ve Atalay sırada



Aydınlar’ın istifasının ardından, bu göreve ilk talip olan isim Trabzonspor eski yöneticilerinden İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. 27 Şubat’ta yapılacak TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Beşiktaş ve TFF eski yöneticisi Murat Aksu ile Gençlik ve Spor Genel eski müdürü ve şu an Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay’ın da aday olması bekleniyor.



