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Dünya

İSTİFALAR YÖNETİM KOMİTESİNİ KAPSIYOR KAHİRE (A.A)

05 Şubat 2011 21:06

-İSTİFALAR YÖNETİM KOMİTESİNİ KAPSIYOR  KAHİRE (A.A) - 05.02.2011 - Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in partisi Ulusal Demokratik Parti'nin üst düzey yönetim kadrosundaki istifaların, Genel Sekreter'in başkanlığındaki 6 kişilik Yönetim Komitesi'ni kapsadığı bildirildi.  Bu komite, Parti'nin en üst karar organı. Parti kaynaklarına göre istifalar, Genel Sekreter Safvat el Şerif'i ve Komite üyesi olan, Mübarek'in oğlu Cemal Mübarek'i de kapsıyor.  Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in parti genel başkanlığından istifa ettiği bilgisi ise henüz teyit edilmedi. Reuters'ın haberine göre bir parti yetkilisi, "eğer genel başkanlıktan istifa ettiyse, bu durum, Cumhurbaşkanlığı görevini etkilemez, ikisi ayrı makam" dedi.  Cemal Mübarek'in ayrıca partinin güçlü organı olan Siyasi Komite'nin de başkanı olduğu, Cemal Mübarek'in bu görevden de ayrıldığı ve yeni Genel Sekreter Hossam Bedrevi'nin bu görevi de üstlendiği kaydedildi. 

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