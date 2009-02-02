İstifa sesleri

Yıldırım: Her türlü eleştiriye açığız

Güiza çıldırttı

Fenerbahçe taraftarları sezonun ikinci yarısında üst üste iki maçını kazanamayan ve evinde dört puan kaybeden takımlarının elde ettiği başarısız sonuçların faturasını yönetim ve teknik heyete kesti. Gaziantepspor maçının bitiş düdüğünün ardından Şükrü Saracoğlu Stadı’nda, sarı lacivertli tribünlerin büyük öfkesi vardı.Sezonun ilk haftalarında alınan kötü sonuçlar sonrasında başta başkan Aziz Yıldırım olmak üzere yönetimi istifaya çağıran Fenerbahçe taraftarı dün yine aynı tepkiyi gösterdi.Kadıköy’de, "Yıldırım istifa. Yönetim istifa" sesleri yükseldi. Tribünler ayrıca, "Bu devirde kimse sultan değil, padişah değil" şarkısını da hep birlikte dile getirerek, Aziz Yıldırım ve yönetime gönderme yaptılar.Fenerbahçelilerin dünkü tepkisi bununla da bitmedi. Trabzonspor maçından sonra Gaziantepspor önünde de teknik direktör Luis Aragones’i protesto eden sarı lacivertli tribünler, Semih Şentürk’ü sahaya davet etti.Sezon başında büyük umutlarla alınmasına rağmen hayal kırıklığı yaratmayı sürdüren Güiza’ya isyan eden seyirciler, 50. dakikadan itibaren Semih Şentürk lehine tezahürat yapmaya başladı. Semih dün yine oyuna girdi ve kaptan Alex’in golünün hazırlayıcısı oldu.Büyük bir üzüntü içinde stadı terkeden binlerce Fenerbahçeli, takımlarının bir an önce toparlanması için yönetimin radikal kararlar alması gerektiğini savundu ve Aragones’in saplantılarından vazgeçmesi gerektiğini ifade ettiler. Fenerbahçeliler, yeni transfer Gökhan Emreciksin’in 18 kişilik kadroya alınmamasına da büyük tepki gösterip, İspanyol hocanın iki vatandaşı Güiza ve Josico’ya torpil yaptığını ileri sürüp, "Hocamız adil davranmıyor. Formayı hakedene vermiyor" yorumu yaptılar.