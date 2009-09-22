İstifa istemek doğru olmaz



Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz, Turkcell Süper Lig'de alınan kötü sonuçların oluşturduğu ortamı “kriz” şeklinde değerlendirmenin yanlış olduğunu ifade ederek, “Teknik heyetin ya da başkanın istifasını istemek doğru olmaz” dedi.



Karadeniz, Radyospor'a yaptığı değerlendirmede, teknik direktör değişikliğini doğru bulmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Buna kriz demek çok yanlış olur. Teknik heyetin ya da başkanın istifasını istemek doğru olmaz. 'Dere geçerken at değiştirilmez' demiş atalarımız. Yeni teknik direktör gelse ne olacak? Giden 12 puan geri mi gelecek? Aksine her şey yeniden başlayacak. Yeni masraflar, yeni talepler olacak. Divan Başkanı olarak teknik direktör değişikliğini doğru bulmuyorum. Beşiktaş'ı mali açıdan çok sıkıntıya sokar. Kötü bir durum var. Ancak hep böyleymiş gibi davranıyorlar. Böyle davrananlar daha düne kadar ellerinde kupalarla çifte şampiyonluğu sahipleniyorlardı.”



Takım üzerinde büyük şanssızlıklar olduğunu savunan Karadeniz, “Bizim kalecimizden dönen top gol oluyor. Galatasaray, rakiplerinin kalecisinden dönen topları gol yapıyor. Arada büyük bir şans faktörü var. Geçen sezon bu kadro şampiyon oldu” dedi.



Taraftarların daha makul davranması gerektiğini vurgulayan Yalçın Karadeniz, “Haklı tepkilerini daha iyi ifade edebilirlerdi. Yönetimi istifaya davet etmek neyi değiştirir? Protokole saldıran taraftarlar daha düne kadar başkanı alkışlayan, şampiyonlukta en çok coşan insanlardı. 'En büyük başkan, en büyük Beşiktaş' diyorlardı” diye konuştu.

