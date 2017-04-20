"İstifa etti" denilen CHP'li başkandan açıklama

CHP Hatay İl Başkanı Mehmet Güzelmansur, istifa ettiği iddiasına dair açıklama yaptı.

CHP'li Güzelmansur ve Hatay milletvekileri yaptıkları açıklamada, "Sosyal medya hesabında yazılanlar doğru değil. Başkanımız görev başındadır" dedi.

Güzelmansur ise açıklamasında şunları söyledi:

"Değerli Arkadaşlar,

Şahsım adına açılmış SAHTE sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanmış olan gerçek dışı haberlere itibar etmeyiniz. Üyesi olduğum CHP'nin Hatay İl Başkanlığı görevini her zamankinden daha büyük bir şevkle sürdürmekteyim. İstifa ettiğim haberleri, referandumda Hatay'da yakalamış olduğumuz başarıyı hazmedemeyen müptezellerin düzeysiz uydurmasıdır. İstifam söz konusu bile değildir.

Şahsıma ve partime yapılmış olan bu çirkin saldırılara karşı avukatlarımız aracılığıyla yasal işlem başlatmış bulunmaktayız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."