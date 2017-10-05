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"İstifa etmiyorum, siz görevden alın" dediği iddia edilen AKP'li başkandan açıklama

"Mahir Ünal iki gün üst üste açıklama yaptı"

05 Ekim 2017 12:51

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, yazılı bir açıklama yaparak hakkındaki istifa iddialarına cevap verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur yaptığı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında istifamın istendiğine dair yayınlanan haberlerin gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur" dedi.

"AK Parti Sözcümüz Sayın Mahir Ünal’ın iki gün üst üste yaptığı açıklama ve yalanlamalara rağmen söz konusu istifa haberlerinin ısrar ve inatla dolaşımda tutulmasındaki amacı kamuoyunun takdirine bırakıyorum" diyen Uğur, "Ben istifa etmiyorum, siz görevden alın. Görevden alırsanız partiden istifa eder, yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam ederim’ şeklindeki haberler ise tamamen masa başında uydurulmuş bir kurgudan ibarettir" ifadesini kullandı.

Uğur şöyle konuştu:

Söz konusu haberleri yayınlayarak bir itibar suikastına imza atmaya çalışanlar hakkında yargı yoluna başvurduğumuzun ayrıca bilinmesini isterim. 17 yıldan bu yana AK Partimizin bütün kademelerinde görev yapan bir nefer olarak Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız kutlu yolculuğumuza ilk günkü aşk ve şevk ile devam ettiğimizi milletimize saygı ile duyuruyorum” dedi. 

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