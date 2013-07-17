'İstifa et', 'Hayır sen istifa et' kavgası

UEFA’nın Fenerbahçe’yi Avrupa kupalarından 2 yıl men etmesinin ardından kulüp başkanı Aziz Yıldırım’ın, UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik’i istifaya çağırmasının ardından taraflar arasında başlayan polemik, karşılıklı açıklamalarla daha da büyüdü.

'Utanılacak durumda değilim'

Şenes Erzik, bugün bir internet sitesine yaptığı açıklamada Kendisini görevini bırakmaya çağıran Aziz Yıldırım’a cevaben, “Asıl istifa etmesi gerekenler Fenerbahçe’yi bu duruma düşürenlerdir. Niye bana saldırıyorlar? Hiç anlamadım. Polemiğe girmem ama verilecek bir cevabım var o da, benim için utanma lafını kullandıkları için, ben utanılacak durumda değilim utanılacak bir durumum yok Allah'a şükür. Utanması veya istifa etmesi gereken birileri varsa o da F.Bahçe'nin ve Türkiye'nin başına bu işi açanlardır. Ben değilim. Bakın Türk futbolu da demiyorum, Türkiye'nin diyorum” dedi.

Fenerbahçe, internet sitesinden yaptığı açıklamada UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik’e yanıt verdi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

'İstifa talebinde ısrarcıyız'

“Öncelikle, kamuoyunun tamamına da duyurduğumuz, Şenes Erzik’in istifasına yönelik talebimizi bugün ısrarla yinelediğimizi belirtmek isteriz. Fenerbahçe Spor Kulübü özelinde Türk kulüplerinin hukuki linçlerine seyirci kalanların serzenişte bulunma ve vatan millet edebiyatı yapma hakkı yoktur.

Savunmaları alınmaksızın haklarındaki iddialarla karar verilen kulüplerin ve isimleri geçmediği müsabakalardan dahi ceza alan Türk spor adamlarının arkasında duramayanların bulundukları yer, kulübümüzün ve Türkiye’nin çok uzağındadır.

'UEFA'nın menfaatlerini savundun'

UEFA ve UEFA yetkililerinin menfaatlerini korumak, bu kişi ve kurumlar hakkında açılan davaları geri çektirmek için canhıraş bir şekilde çaba gösterenlerin, Türkiye ve Fenerbahçe Spor Kulübü menfaatleri içerikli söylemlerde bulunmaya hakkı yoktur, olamaz.

Bunca kalabalık söylem içerisinde, CAS davasının hangi gerekçeyle geri çektirildiği ya da Sayın (UEFA Başkanı Michel) Platini hakkında açılan davalardan vazgeçilmesi için kim ve kimlerin alelacele aracı olduğu hususu da derhal cevaplanması gereken sorulardandır.

Kaldı ki Fenerbahçe’nin CAS davasını çekmesi sonucunda sadece 1 yıl kupalara gitmeyerek müteakip yıllarda organizasyona katılma hakkı kazandığını söylemek ise yetersiz ve bilgisizlikten de öte, kötü niyet ve aymazlıktır.

'Cezanın artacağını nereden biliyordun?'

Zira itirazımıza konu olan, kulübümüze uygulanan idari yaptırımın süresi, 2012 UEFA Şampiyonlar Ligi talimatının 2.05 maddesi uyarınca belirlendiği üzere 1 yıldır. Kaldı ki Sayın Erzik’in o tarihlerde dahi Fenerbahçe’ye 1 yılın üzerinde katılmama cezası verileceğini nereden ve ne zamandır bildiğini sormak Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun bir diğer görevidir.”