İstifa edenleri geri aldı



Mısır Genel Kurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdülfettah El Sisi'nin, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını koyabilmesi için görevinden istifa etmesi beklenirken, yeni geçiş hükümetinde göreve devam edeceği açıklandı.

Pazartesi günü istifa eden geçiş dönemi Başbakanı Hazım El Beblavi'nin yerine göreve gelen İbrahim Mahlab, çarşamba günü bakanlar listesini açıkladı. Mısır devlet televizyonu çarşamba günü, bakanlar arasında kısa süre önce görevden ayrılmış birçok ismin yer aldığına yer verdi.

İbrahim Mahlab'ın, eski İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim'in, Planlama Bakanı Eşref El Arabî’nin ve Petrol Bakanı Şerif İsmail'in yeniden göreve alındığını bildirdi. Genel Kurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdülfettah El Sisi'nin de seçimlere yönelik tüm sorunlar giderilinceye kadar görevine devam edeceği açıklandı.

26 kişiye ölüm cezası

Mısır Ağır Ceza Mahkemesi, çarşamba günü haklarındaki terör suçlamasıyla 26 kişiyi ölüm cezasına çarptırdı. İdam kararına, sanıkların terör örgütü kurup terör faaliyetlerinde bulunmaları gerekçe gösterildi. Sanıklar, Süveyş Kanalı'ndaki bir gemiye terör saldırsı düzenlemeye teşebbüsü ederek Mısır'ın ulusal güvenliğini tehlikeye düşürmekten suçlu bulundular. Mahkemenin, hükmü sorumlu Müftülüğe devrettiği ve kararın burada hukuka uygunluğuna karar verilerek, 19 Martta açıklanacağı bildiriliyor.