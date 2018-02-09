İstifa eden Temurci'nin yerine yeni AKP İstanbul İl Başkanı belli oldu

AKP İstanbul İl Başkanlığı görevinden bugün istifa eden Selim Temurci'nin yerine Bayram Şenocak getirildi. MÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi olan Şenocak bir dönem Avcılar İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP İstanbul İl Yönetimi'ni ziyareti sırasında elini sıkmadığı İl Başkanı Selim Temurci, il başkanlığı görevinden istifa etmişti. Dün gece merkezden telefonla arandğını ve açıklama metnine bağlı kalacak bir konuşma gerçekleştirmesinin istendiğini belirten Temurci, "Onurla şerefle geldiğimiz AK Parti İstanbul İl başkanlığı görevimden yine büyük bir onurla ve itibarla ayrılmanın mutluluğu içindeyim. Tüm çalışma arkadaşlarıma, teşkilatımızın bütün mensuplarına bu dava için bizimle döktüğü ter için en kalbi şükranlarımı arz ediyorum" demişti.

Bayram Şenocak kimdir?

1978 yılında Trabzon'da doğan Bayram Şenocak, aynı yerde başladığı ilkokul eğitimine İstanbul'da devam ederek orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Çalışma hayatına başladığı 1996 yılından 2010 yılına kadar bir çok şirkette üst düzey yönetici olarak hizmetlerde bulundu. 2010 yılından bu yana da çalışma hayatında edindiği tecrübeleri yönetim kurulu üyesi olduğu kendi şirketlerinde devam ettirmektedir. Ülkemizin güzide işadamı kuruluşlarından biri olan MÜSİAD'ın çeşitli birimlerinde çalışmalarda bulunan ve bir çok organizasyonun düzenleyicileri arasında yer alan Şenocak, halen MÜSİAD üyesi işadamları arasında olup sektörel projelerden yurtdışı fuar organizasyonlarına, katıldığı eğitimlerden yurtiçi ve yurtdışı gezilerine kadar geniş bir birikim ve tecrübeye sahiptir.

Genç yaşlardan itibaren aktif siyasetin içinde bulunan Bayram Şenocak, AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın bir çok biriminde görev yaptı. Gençlik Kolları'ndan başladığı siyasete, İl Yerel Yönetimler Komisyon Üyesi, İl Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-2012 yılları arasında İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Avcılar'dan sorumlu İl Koordinatörü olarak devam etti. 2012-2014 yılları arasında da ilçe başkanlığı görevinde bulundu. Görevi devraldığı 2012 yılından bu yana 33.000 olan üye sayısını ilçe teşkilatıyla birlikte çeşitli çalışmalar yaparak 65.000'e çıkardı. Bu süreç içerisinde Avcılar teşkilatı olarak bir çok kez İstanbul ve Türkiye birinciliği elde edildi.

Avcılar ilçesinde ikamet eden Bayram ŞENOCAK, evli ve 2 çocuk babası.