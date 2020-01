İstifa eden memura ikramiye yok

T24- Meclis'e sevk edilen kanun tasarısıyla istifa eden yaklaşık 290 bin eski memurun ikramiyesi yeniden düzenlendi. Kendi isteğiyle istifa eden veya haklı bir sebeple memuriyetten çıkarılanlara ikramiye ödenmeyecek.





Memuriyetten istifa edenlerin kamuda geçen dönemlere ilişkin emekli ikramiyesi alabilmesinin yolu kapandı. Önceki gün Meclis'e sevk edilen yasa tasarısı ile memuriyetten kendi istekleriyle ayrılanların veya haklı gerekçelerle işine son verilenlerin emekli ikramiyesi alabilmesinin önüne geçildi.





Anayasa Mahkemesi, daha önce verdiği bir kararla memuriyetten kendi isteği ile ayrılanlara ikramiye verilmesine imkân tanımıştı. Bu karar sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) dava açan eski memurlar, ikramiye kazanıyordu. Bu durum SGK'yı önemli bir ekonomik maliyet ve iş yüküyle karşı karşıya bırakıyordu. Kamudan istifa edenlerin sayısının yaklaşık 290 bin kişi civarında olduğu tahmin ediliyor. Bunların tamamına ikramiye ödenmesi durumunda SGK'nın kasasından yaklaşık 3 milyar TL çıkacaktı.

Kamuda bir süre memur olarak çalıştıktan sonra istifa ederek kendi işini kuran ya da özel sektöre geçen çok sayıda kişi bulunuyor. Kadınlarda ise çoğunlukla evlilik, çocuk ya da tayin gibi sebeplerle memuriyetten istifa sık rastlanan bir durum.





Emekli Sandığı Kanunu'na göre bu kişilere, emeklilikte, memuriyette geçen dönemleri için emekli ikramiyesi ödenmiyor. Ancak Anayasa Mahkemesi, bu düzenlemeye ilişkin iki iptal kararı verdi. Son iptal kararı ise 9 Temmuz 2011 tarihli. Karar sebebiyle SGK, bu tarihten itibaren SSK veya Bağ-Kur'lu olarak emekli olan eski memurlara ikramiyelerini ödemeye başladı. Bu tarihten önce emekli olanlar ise dava açarak ikramiyelerini almaya başladılar. Böylece istifa eden memurların memuriyette geçen süreleri için emekli ikramiyesi ödenmesinin yolu açılmış oldu. Bu durumun önüne geçmek için bir yasal düzenleme yapılıyor.







Meclis'e sevk edilen kanun tasarısıyla istifa eden eski memurların ikramiyesi yeniden düzenlendi. Düzenleme ile memuriyetten istifa eden veya haklı bir sebeple memuriyetten çıkarılana ikramiyeleri ödenmeyecek. Düzenleme ile kıdem tazminatı kanununa atıf yapılarak istifa eden veya haklı gerekçeyle işten çıkarılan işçiye kıdem tazminatı ödenmediği gibi aynı durumdaki memura da ikramiye ödenmeyecek. Tek istisnasını memuriyetten işçi kadrosuna naklen geçirilenler oluşturacak. Bunlara da emekli oldukları yılın rakamlarından faizsiz olarak ödeme yapılacak.





Depremde ölenlerin yakınlarına maaş





Meclis'e sevk edilen tasarı ile birçok düzenleme de daha yapılıyor. İlaç kullanımında tasarrufu özendirmek amacıyla reçetede yer alan her bir ilaç kalemi veya kutu adedi için 3 Türk Lirası'nı geçmemek üzere katılım payı uygulanacak. Uygulama, 3 kutu sonrası her ilaç için geçerli olacak. Üç kutu üzeri her bir ilaç veya kutu için 1 TL ödenecek. Raporlu ilaçlar içinse uygulanmayacak. Ayrıca yeşil kart sahiplerinin Genel Sağlık Sigortası'na devredilmesinden sonra da mevcut uygulamanın aynı şekilde devam ettirilmesi amacıyla SGK yetkilendiriliyor.





Tasarıda Van'da meydana gelen depremler sonucunda malul kalan sigortalılar ile ölen sigortalıların yakınlarına maaş bağlanmasını sağlayan düzenleme de yer aldı. Bu kişilerden en az 30 gün sigortası bulunanlar maaşa kavuşacak. Depremler sonucunda yaralanan veya sakat kalanlara verilecek protez, ortez, araç ve gereç bedelleri için katılım payı da alınmayacak.