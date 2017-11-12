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Dünya

İstifa eden Lübnan Başbakanı bir hafta sonra ortaya çıktı; Riyad'da Kral Selman'ı karşılarken görüntülendi

Eski Lübnan Başbakanı Hariri, "hayatına yönelik komplo kurulacağını" söyleyerek istifa etmişti

12 Kasım 2017 11:41

Geçen hafta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da canlı yayında "hayati tehlikesi bulunduğunu" söyleyrek istifa eden ve ardından 'ortadan kaybolan' Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 1 hafta sonra Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i karşılarken görüntülendi.

Medine'deki temaslarını tamamlayarak başkent Riyad'a dönen Kral Salman, Lübnan eski Başbakanı Hariri ve diğer Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından karşılandı. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman, Medine kentinde katıldığı bir dizi açılış ve programın ardından Riyad'a döndü.

Selman'ı, Riyad'daki Kral Selman Hava Üssü'nde kardeşi ve eski Savunma Bakanı Emir Mukrin bin Abdulaziz, Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Suud bin Nayif ve diğer yetkililer karşıladı.

Üsteki karşılama salonunda ise birçok Suudi Arabistanlı yetkilinin yanı sıra önceki hafta Riyad'da istifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri de bulunuyor olması dikkat çekti.

Hariri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da canlı yayında  hayatına yönelik bir komplo kurulduğunu hissettiğini aktararak istifasını duyurmuştu.

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