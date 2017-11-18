İstifa eden eski Lübnan Başbakanı Hariri, çarşamba günü ülkesine döneceğini açıkladı

Lübnan Başbakanlığından istifa eden Said Hariri'nin, telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri'ye 'Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılmak için çarşamba günü ülkeye döneceğini' söylediği bildirildi.



Sputnik'in Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Hariri, eşiyle birlikte Fransa'nın başkenti Paris'e ulaşmasının ardından Avn'ı telefonla arayarak '22 Kasım'daki Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılmak için çarşamba günü ülkeye döneceğini' söyledi.

Canbolat telefonda görüştü

Meclis Başkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada da Hariri'nin Berri'yle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde askeri geçit dahil olmak üzere bağımsızlık günü kutlamalarına katılmak için ülkeye döneceğini vurguladığı aktarıldı.

Öte yandan Lübnan'daki İlerlemeci Sosyalist Parti Genel Başkanı Dürzi lider Velid Canbolat da Paris'e ulaşmasının ardından Hariri'yi telefonla aradığını belirtti.

Canbolat açıklamasında, Hariri'yi arayarak başarı temennisinde bulunduğunu ve yakın zamanda Lübnan'a dönmesini istediklerini ifade etti.

Hariri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine eşiyle birlikte sabah saatlerinde Suudi Arabistan'dan Paris'e gitmişti. Hariri'nin gün içerisinde Macron ile görüşmesi bekleniyor.

Hariri, 4 Kasım’da Suudi Arabistan’dayken televizyonlardan yayınlanan bir açıklamayla, kendi ve ailesinin hayatı için endişelendiğini söyleyip beklenmedik bir biçimde istifa etmişti.

O günden beri Suudi Arabistan’dan ayrılmayan Hariri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daveti üzerine bu sabah Paris’e gitti.

Daha önce Aoun Suudi Arabistan'ı Hariri'nin ülkeden ayrılmasına izin vermemekle suçlamıştı. Aoun ayrıca, Hariri’nin istifasını sadece ülkesine dönüp doğrulaması ardından onaylayabileceğini söylemişti.

Hairiri’nin istifası, Sünni Suudi Arabistan ile Şii İran arasındaki bölgesel güç mücadelesinin Lübnan üzerinden şiddetlenmeye başlaması şeklinde yorumlanıyor.