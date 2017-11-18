T24 LogoT24 Logo
Dünya

İstifa eden eski Lübnan Başbakanı Hariri, çarşamba günü ülkesine döneceğini açıkladı

Hairiri’nin istifası, Sünni Suudi Arabistan ile Şii İran arasındaki bölgesel güç mücadelesinin Lübnan üzerinden şiddetlenmeye başlaması şeklinde yorumlanıyor

18 Kasım 2017 18:26

Lübnan Başbakanlığından istifa eden Said Hariri'nin, telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri'ye 'Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılmak için çarşamba günü ülkeye döneceğini' söylediği bildirildi.


Sputnik'in Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı haberine göre,  Hariri, eşiyle birlikte Fransa'nın başkenti Paris'e ulaşmasının ardından Avn'ı telefonla arayarak '22 Kasım'daki Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılmak için çarşamba günü ülkeye döneceğini' söyledi.

 

Canbolat telefonda görüştü

 

Meclis Başkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada da Hariri'nin Berri'yle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde askeri geçit dahil olmak üzere bağımsızlık günü kutlamalarına katılmak için ülkeye döneceğini vurguladığı aktarıldı.

Öte yandan Lübnan'daki İlerlemeci Sosyalist Parti Genel Başkanı Dürzi lider Velid Canbolat da Paris'e ulaşmasının ardından Hariri'yi telefonla aradığını belirtti.

Canbolat açıklamasında, Hariri'yi arayarak başarı temennisinde bulunduğunu ve yakın zamanda Lübnan'a dönmesini istediklerini ifade etti.

Hariri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti  üzerine eşiyle birlikte sabah saatlerinde Suudi Arabistan'dan Paris'e gitmişti. Hariri'nin gün içerisinde Macron ile görüşmesi bekleniyor.

Hariri, 4 Kasım’da Suudi Arabistan’dayken televizyonlardan yayınlanan bir açıklamayla, kendi ve ailesinin hayatı için endişelendiğini söyleyip beklenmedik bir biçimde istifa etmişti.

O günden beri Suudi Arabistan’dan ayrılmayan Hariri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daveti üzerine bu sabah Paris’e gitti.

Daha önce Aoun Suudi Arabistan'ı Hariri'nin ülkeden ayrılmasına izin vermemekle suçlamıştı. Aoun ayrıca, Hariri’nin istifasını sadece ülkesine dönüp doğrulaması ardından onaylayabileceğini söylemişti.

Hairiri’nin istifası, Sünni Suudi Arabistan ile Şii İran arasındaki bölgesel güç mücadelesinin Lübnan üzerinden şiddetlenmeye başlaması şeklinde yorumlanıyor.

ETİKETLER

Said HaririLübnan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24