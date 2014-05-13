İstifa eden Büyükelçi, 'ırkçılık yapıldığı' iddiasıyla ülkesini mahkemeye verdi

Fransa'nın Andora Büyükelçisi Zair Kedadouche “ırkçı baskılara maruz kaldığını” öne sürerek istifa etti. Andora Büyükelçiliği görevinden istifa mektubunu 3 Mart tarihinde Fransa Dışişleri Bakanlığı 'na gönderen Büyükelçi Zair Kedadouche aynı zamanda Dışişleri’ni "Irkçılık suçu" işlemekten mahkemeye verdi.

Engin Akgürbüz’ün DHA’da yer alan haberine göre, mesleği çöpçülük olan bir baba ve okuması yazması olmayan bir annenin çocuğu olan büyükelçi Kedadouche ismi ve soy isminin bir handikap olarak görüldüğünü ve bu yüzden çok sık olarak etnik ayrımcılığa uğradığını söyledi.

Elinde söylediklerini ispatlayacak pek çok delil olduğunu belirten Fransız Büyükelçi, konuyu Fransız adaletine taşıdığını açıkladı. Kedadouche’nin iddiasına göre kendisinin 2008 senesinde Belçika 'nın Flaman bölgesinde görev yapması gerekiyordu. Ancak bazı yetkililer Dışişleri Bakanı’na bir mektup yazarak, ismi ve soyismi "Arap" olan bir büyükelçinin, aşırı sağın kalesi sayılan ve "Yahudilerin" kalabalık olarak yaşadığı Belçika'nın Anvers şehrine atanmasının sakıncalı bir durum olabileceğini bildirdi. Bu kişeler Kedadouche'un başka bir yere büyükelçi olarak gönderilmesinin daha uygun olacağını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı’nı mahkemeye veren Zair Kedadouche adalete güvendiğini belirtti.