'İstifa eden 110 pilot arasında Uludere bombardımanında görev alanlar da var'



Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Başkanı emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, Uludere bombardımanında görev yapan pilotların istifa dilekçesi veren 110 pilot arasında olduğunu açıkladı. Karakuş, bombardımanda sorumluluğun pilotlarda değil hükümette olduğunu belirterek “Sanki kasti yapılmış gibi bir hava estiriyorlar” diye konuştu.

Karakuş, Uludere'de sorumluluğun pilotlarda değil hükümette olduğunu belirterek, "sanki kasti yapılmış gibi hava estiriyorlar" dedi. Karakuş, "Pilotların hiçbir suçu yoktu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı da pilotların arkasında durmadı" diye konuştu.

Karakuş, "ABD'nin 203'teki Irak işgalinden sonra Kara Kuvvetleri, 1 haftalık Güneş Harekatı dışında operasyon yapmadı. Ancak Hava Kuvvetleri, PKK'ya büyük darbe indirdi. Bu darbeler de birilerini acıttı. Uludere, büyük bir tuzaktı. Türkiye'yi ve Hava Kuvvetleri'ni bu tuzağın içine çektiler" ifadelerini kullandı.

‘Sorumluluk siyasal iradede’

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın soru önergesine Ağustos ayı başında verdiği yanıtta Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapan 110 pilotun, 2013 yılı başında istifa dilekçesi verdiğini açıklamıştı.

Aydınlık gazetesinden Ceyhun Bozkurt’a konuşan TESUD Başkanı emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş bu pilotlar arasında Uludere bombardımanına katılan pilotların da olduğunu açıkladı.

Pilotların, verilen görevleri yerine getirdiğini ve emri yerde aldıklarını belirten Karakuş, sınır ötesi harekatlarda hukuki prosedürün şu şekilde işlediğini aktardı:

'Emirde dönüş kodu yoktur'

"Yurtdışında yapılacak bir harekat için tezkere TBMM'den çıkar. Kabul edilen tezkereye göre hükümet direktif verir. Ancak acil durumlarda harekat kısıtlaması olmaması açısından Genelkurmay Başkanlığı'na yetki devri yapılır. Acil durumlarda müdahale edebilecek tek kuvvet, Hava Kuvvetleri'dir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bazı durumlarda müdahale öncesinde, karşı kuvvet içinde MİT, Özel Kuvvet veya korucu gibi unsurlar olup olmadığı noktasında teyit alır. Burada da almıştır"