İstifa edeceği konuşuluyordu; Ali Koç, Aykut Kocaman ile görüştü

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç, istifa etmesi beklenen teknik direktör Aykut Kocaman ile görüştü. Kocaman'ın takımın durumu ve ihtiyaçları hakkında Koç'a kapsamlı bir rapor sunduğu ve ikilinin önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapma kararı aldığı belirtildi.

Önce sportif direktör olarak göreve başlayan Damien Comolliile görüşen ve 3 yıllık anlaşma sağlayan Ali Koç, daha sonra Aykut Kocaman’ı kulübe davet etti.

Seçim öncesi yeni yönetimin önünü açmak için istifa etmesi beklenen ve bu kararı seçim sonrasına bırakan Aykut Kocaman, Ali Koç ile görüşmek için Ülker Stadyumu’na geldi. Kocaman, Koç’a 2017-2018 sezonu ile ilgili bilgiler, takımın durumu ve ihtiyaçlar hakkında kapsamlı bir rapor sundu.

Kocaman’ın sunduğu rapordan son derece memnun kaldığı belirtilen Ali Koç, önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapma kararı aldı ve Kocaman’a yaptığı kapsamlı sunumdan dolayı teşekkür etti.

Yapılacak ikinci görüşmede ise hazırlanan rapor, bugün sportif direktör olarak göreve başlayan Damien Comolli’ye sunulacak.