Nihat Özdemir: Zorlu'daki ofise bütün kulüp başkanları geldi

İstifa edeceği konuşulan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, kulüplerin "Federasyon önümüzü kesiyor" eleştirilerine yanıt verdi ve "Biz 18 kulübü birden nasıl hedef alabiliriz" dedi.

Özdemir TFF'ye yönelik eleştirilere yanıt verdiği açıklamasında "Üzülerek söylüyorum, bugün konuşacağımız konular yerine milli takımımızın EURO 2020'de nasıl başarılı olacağını tartışmayı, Türkiye'nin paha biçilmez boyutta tanıtım yapacağı, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili hazırlıkları konuşmayı çok isterdim" dedi.

Özdemir, futbol kulüplerinin federasyondan, hakemlerden ve kurullardan şikayetlerine yönelik de "Bir kurulumuz karar alıyor, 18 kulübümüzden de farklı sesler çıkıyor ama ortak tek bir ses var; 'Federasyon önümüzü kesiyor, MHK bizi hedef alıyor'. Biz, 18 kulübü birden nasıl hedef alabiliriz?" yanıtını verdi.

"Beraber yürürlüğe soktuğumuz talimat daha sonra eleştiri konusu oldu"

Özdemir, kulüpler tarafından eleştirilen takım harcama limitlerine ilişkin ise, "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in kulüplere neden ceza verilmediği şeklinde açıklamaları oldu. Yaptırımlar ancak sezon sonundaki incelemeden sonra mümkündür. Yaptırım gerekiyorsa o ceza da bir sonraki sezon uygulanır. Şimdi 'neden ceza yok?' demek doğru değil. 3 yıllık bir plan ortaya koyduk, 18 kulübün başkan ve yöneticileriyle toplantı yaptık. Ne hikmetse, beraber yürürlüğe soktuğumuz talimat daha sonra eleştiri konusu oldu. Kulüplere çağrıda bulunuyorum; lütfen taraftarlarınızı yönlendirmeyin, biz her türlü iletişime, bilgi vermeye açığız" ifadelerini kullandı.

Video Hakem (VAR) uygulamasına da değinen Özdemir, "VAR'ın faydalarını hepimiz görmekteyiz ama VAR'ı kötüleyerek bir yere gidebilmemiz söz konusu değil. Hep beraber bu gelişimleri sağlamamız gerek. VAR'ın bir protokolü var. Bunu biz belirlemiyoruz. IFAB (Uluslararası Futbol Birliği) belirliyor, tüm dünya da buna uyuyor. Hakemlerimiz de bu protokolün gereğini kullanıyor" şeklinde konuştu.

"Gelelim Zorlu'daki meşhur görüşmeye..."

"Gelelim başka bir tartışılan olaya, Zorlu'daki meşhur görüşmeye" diyen Özdemir, "Ben Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir olarak, tüm kulüp başkanlarımızla, gerek Federasyon, gerek Zorlu gerek başka bir yerde görüşürüm. Bunun bu kadar polemik yapılmasının kimseye bir faydası yok. Kamuoyunun gündemini böyle şeylerle meşgul edeceğimize, Türk futboluyla ilgili projelerin tartışılmasında fayda görüyorum. Rekabet açısından çok ilginç bir sezon yaşıyoruz. Süper Lig'de 20. Hafta geride kaldı ve şu an için neredeyse 18 takımımızın yarısı şampiyonluğa oynuyor. Böylesine rekabetçi ortamın keyfini yaşayıp bu rekabetten daha fazla nasıl gelir elde ederiz diye proje üreteceğimize, hakem kararlarını ön plana çıkartıp futbol iklimini sürekli tartışılan, bir pozisyonun üzerine senaryolar üretilen bir ortam haline getiriyoruz" açıklamalarını yaptı.

"Zorlu'daki ofise bütün kulüp başkanları geldi"

Zorlu'daki görüşmeye basın toplantısının soru cevap bölümünde de değinen Özdemir, "Ben Fenerbahçe'yi koruyacak kararları alsam o işi Zorlu ofiste yapacağım öyle mi? O ofise sonra bütün kulüp başkanları geldi. Türk futboluna dair kararlar alırsak onu Zorlu'nun ortasındaki restoranda yaparız bu sefer de, herkes görsün" diye konuştu.