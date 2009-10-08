İsteyen Tommiks, isteyen Kuran okur

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Kuran kurslarındaki yaş sınırının kaldırılmasına olanak sağlayan düzenlemeyle ilgili tartışmalara tepki gösterdi.



Kuran kurslarındaki yaş sınırının kaldırılmasına olanak sağlayan düzenleme tartışmalara yol açınca Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, “Okumanın yasaklanması diye bir şey olur mu? Kim ne okumak istiyorsa, okusun. İsteyen Teksas, isteyen Tommiks, isteyen Kuran, isteyen de İncil okusun” tepkisini gösterdi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Diyanet’ten sorumlu Devlet Bakanı Faruk Çelik de, vatandaşın isteklerini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.



Diyanet Teşkilat Yasası’nda değişiklik yaparak, Kuran kurslarındaki yaş sınırının kaldırılması ve 5’nci sınıftan küçük öğrencilerin de gitmesine olanak sağlayan düzenleme, dün Meclis kulisinde yapılan bir sohbete de konu oldu. Yasadaki değişiklik kamuoyuna yansıyınca, CHP “Türkiye’de laiklik darbeler alıyor”, Eğitim-İş’in ise “Eğitim birliğini bozma çabasındalar. 3-5 yaşındaki çocuğun devlet desteği ile Kuran kurslarına gönderilmesi çok yanlış” diye tepki göstermişti. Diyanet İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Çelik ile Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, uygulama konusunda geçmişte tarikat ve cemaatlerin düzenlediği Kuran kursları nedeniyle de tartışma çıktığını, ancak şimdi planlanan düzenlemenin devlet kontrolünde camilerde verilen yaz kursları olduğunu savundu. Bakanların görüşleri şöyle:



Vatandaşın isteğini yapmak istiyoruz



Biz Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki maddeye dokunmuyoruz. Yaptığımız şey, yaz aylarında iki-üç aylık dönemlerde verilen Kuran kursları ile ilgili. Vatandaşlar gelip bize çocuklarını yaz aylarında Kuran kurslarına göndermek istediklerini söylüyorlar. Biz vatandaşların isteklerini sigara paketine yazıp, daha sonra da kaldırıp atmayız. İyi niyetle vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. İlkokul beşinci sınıftakiler yaz Kuran kurslarına gidiyor da dördüncü sınıf çocukları neden gitmesin? Ebeveynin izniyle, devletin denetimindeki kurslardan sözediyoruz. 28 Şubat’la falan bağ kurmanın da anlamı yok.



Okumak yasak diye bir şey olur mu



Okumanın yasaklanması diye bir şey olur mu? Kim ne okumak istiyorsa, okusun. İsteyen Teksas, isteyen Tommiks, isteyen Kuran, isteyen de İncil okusun. Bunların satılması yasak değil. İsteyen gidip alabiliyor, evinde okuyabiliyor mu? O zaman kurslarda öğretilmesi neden yasak olsun? İstismardan endişe ediyorsanız, devlet olarak denetim görevinizi yaparsınız, devlet eliyle eğitim verirseniz. Kuran kurslarına velinin rızası olmak kaydıyla yaz aylarında gidilmesinin ne sakıncası var? Devlet denetleyemiyor diye yasak olur mu? Bu, okullar olmasa Milli Eğitim Bakanlığı yapmak çok kolay olur diyen bakanın durumuna benziyor.