İstesem milyonlarca insanı öldürürdüm

T24 - Terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan, avukatları aracılığıyla mesaj gönderdi. Öcalan, "Ben Kürdistan Devrimi’nin derinleştirilmesi yoluna da gidebilirdim. Kürdistan Devrimi’nin derinleştirilmesi demek Vietnam devriminde olduğu gibi milyonlarca insanın ölümü demektir" dedi.



Terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan, Kürt sorunun çözüm koşullarını açıkladı. "Çözüm gelişmezse özel savaş lobisi ülkeyi iç savaşa götürür" diyen Öcalan, önce seçim barajının düşürülmesini, TMK’nın kaldırılmasını, taş atan çocukların salıverilmesini, KCK tutuklarının serbest bırakılmasını, sonra da demokratik anayasa hazırlanmasını istedi.





ANF’nin haberine göre Öcalan avukatlarıyla görüştü. "Çözüm süreci gelişmezse özel savaş lobileri devreye girer ve denetimi imkansız bir süreç başlar" diyen Öcalan, son saldırıları değerlendirdi ve sorunun çözümüne dönük görüşlerini açıkladı. Öcalan, şöyle dedi: "Bu son çatışmalar da saldırılar da ortaya çıkardı ki, Kürt sorunu en temel sorun olarak ortada duruyor. Diğer sorunları gölgeliyor, kendini dayatıyor. Halkta da büyük beklentiler her yerde bir heyecan ve hareketlilik var. Bu konuda benden de beklentiler var. Bir açıklama bir çözüm önerisi bekleniyor herhalde. Çatışmasızlık konusunda, çatışmaların durdurulması konusundaki beklentilerdir bunlar. Bu beklentiler Kürtlerde, halkımızda var. Benim Kürt sorununun çözümündeki tercihim bilinmelidir. Ben Kürdistan Devrimi’nin derinleştirilmesi yoluna da gidebilirdim. Kürdistan Devrimi’nin derinleştirilmesi demek Vietnam devriminde olduğu gibi milyonlarca insanın ölümü demektir. Ben bu yolu tercih etmedim, demokratik yoldan çözümü tercih ettim. Kürt sorunun demokratik çözüm yöntemini tercih ettim. Tabi Kürt sorunun demokratik barışçıl çözümü için benim daha önce de belirttiğim görüşlerim vardı, bunlar biliniyor. Sorunun çözümü demokratik Anayasa ekseninde yapılacak düzenlemelerle mümkün kılınabilir. Demokratik anayasa talebi temel beklentimizdir. Sorun bu eksende yapılacak düzenlemelerle çözülebilir. Bu demokratik Anayasa inşasından önce pratik olarak bazı adımların atılmasıyla başlanabilir, bu bir nevi çözüm konusundaki iyi niyetin ifadesidir ayrıca psikolojik atmosferin oluşturulması için gerekli kanuni düzenlemeler de yapılmalıdır. Seçim barajının düşürülmesi, TMK’nın kaldırılması, çocukların meselesinin halledilmesi, KCK operasyonlarında tutuklananların serbest bırakılması, parti içi demokrasinin geliştirilmesine ilişkin hususlarda yasal düzenlemeler, iyileştirmeler yapılabilir. Bu konularda yapılacak iyileştirmelerle birlikte son olarak demokratik anayasa hazırlanabilir. Benim sorunun çözümünde öngördüğüm yöntem budur."



